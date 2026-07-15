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Mundial 2026

Locura en la plaza de toros, cánticos de 'Gibraltar es español' y quejas por la pantalla gigante: larga noche de celebración mundialista en Cáceres

La ciudad celebró por todo lo alto el histórico pase a la final del Mundial tras vencer a Francia por dos goles a cero

Vídeo | Larga noche en Cáceres celebrando la victoria de España

Vídeo | Larga noche en Cáceres celebrando la victoria de España

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Noche larga de celebración mundialista la que se ha vivido en Cáceres tras la grandiosa victoria de la selección nacional por dos goles a cero ante el temido elenco de Francia. Cánticos, gritos, saltos y unas horas para el recuerdo en distintos puntos de la ciudad para disfrutar de un triunfo histórico que, además, tuvo un estelar acento extremeño: el dombenitense Pedro Porro anotó el segundo tanto del partido y fue nombrado MVP de la semifinal.

La fiesta en la plaza de toros, donde el Ayuntamiento de Cáceres había instalado una pantalla gigante, fue total desde el minuto 1. Las puertas se abrieron dos horas antes y la gente lo aprovechó para ir tomando los mejores asientos. El ruedo se llenó prácticamente entero, y el tendido también mostraba un aspecto espectacular pese a que el calor no dio tregua hasta que cayó la noche. Lo mismo ocurrió en los bares de toda la ciudad, que muchos prefirieron gracias al aire acondicionado.

Fotogalería | Así vive en Cáceres el España-Francia

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Fotogalería | Así vive Cáceres el España-Francia /

El partido

Según iba avanzando la noche, todo se iba poniendo aún más de cara. El primer tanto de Mikel Oyarzábal tras un claro penalti cometido sobre Lamine Yamal hacía presagiar una gran noche (como hubiera dicho el gran Raphael). Los minutos pasaban y España se adueñó por completo del balón, impidiendo los destellos de los atacantes de primer nivel del conjunto galo. El centro del campo de La Roja sometió por completo a Francia. En el segundo tiempo llegó el golazo de Pedro Porro, que dio la tranquilidad necesaria, y los de Luis de la Fuente se clasificaron para la final, que disputarán ante Inglaterra o Argentina.

Pitido final, arranca la fiesta

Con el pitido final, arrancó la gran fiesta en Cáceres. Los miles de espectadores que habían contemplado el partido en la plaza de toros salieron a la calle e invadiero por completo la calzada de la glorieta de la plaza de Argel. Dejaron solamente un pasillo para que los coches fueran pasando. A algunos de ellos los zarandeaban entre las risas y pitidos de los integrantes de los vehículos. A otros, sin embargo, no les sentó nada bien y confrontaron a los mozos. Todo se disolvió rápidamente cuando acudió al lugar la Policía Local.

Video | España se mete en la final del Mundial: así lo celebra Cáceres

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Carlos Gil

Sin embargo, la fiesta no acabó y los cacereños se dispersaron por toda la ciudad. La Fuente Luminosa había sido vallada para que nadie se bañase en ella. La medida, tomada por el Ayuntamiento de Cáceres, fue todo un acierto porque la celebración hubiera sido en el agua.

En la Cruz

Otro grupo de chavales se fueron hasta la plaza de América y tomaron el monumento de la Cruz de los Caídos. Medio centenar de jóvenes con banderas españolas y extremeñas saltaban y cantaban desde el centro de la ciudad al grito de 'Es español, Gibraltar es español'.

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Sin embargo, también se produjeron quejas porque, durante el partido, la retransmisión en la pantalla gigante de la plaza de toros falló en varias ocasiones.

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