La magia de los cuentos regresa otro verano a la Biblioteca Pública de Cáceres: sesiones para niños con entrada libre

Opciones diversas para disfrutar de la cultura en la ciudad.

Nueva cita con los 'Cuentacuentos de Verano' en la Biblioteca Pública

El ciclo Cuentacuentos de Verano de la Biblioteca Pública de Cáceres continúa este 15 de julio, con una nueva actividad dirigida al público infantil. La sesión, que comenzará a las 12.00 horas, estará protagonizada por el Hada de los Cuentos, que presentará 'Cuentos de educación en valores'. A través de historias, marionetas, juegos y una puesta en escena participativa, la actividad acercará a los más pequeños valores como la empatía, la solidaridad, el respeto y la amistad, combinando entretenimiento y aprendizaje. Organizado por Atakama Creatividad Cultural, el ciclo, iniciado el pasado 8 de julio, continuará durante el verano con nuevas sesiones protagonizadas por personajes como el Druida de las Historias o Patxidifuso, dentro de la programación estival de la Biblioteca Pública de Cáceres.

El Gran Teatro de Cáceres acogerá un homenaje a Bambino

El Gran Teatro de Cáceres recibirá el próximo viernes 18 de septiembre, a las 20.30 horas, el espectáculo 'Vuela Alto', un homenaje al inolvidable Bambino, una de las grandes figuras de la rumba española. La propuesta, liderada por la bailaora Caty Palma, invita al público a recorrer el universo artístico del cantante a través de un montaje que combina baile, música en directo y una cuidada puesta en escena. El espectáculo contará con dos guitarras, percusión, violín, cante, palmas y jaleos para recrear el duende, el compás y la fuerza interpretativa que hicieron de Bambino un referente de la música española. Con una duración aproximada de 90 minutos, Vuela Alto fusiona la elegancia y el carácter del artista con la intensidad del baile de Caty Palma. Las entradas, con precios entre 15 y 20 euros, ya se encuentran a la venta.

Cartel oficial del evento en Cáceres. / Gran Teatro de Cáceres

'La Fiesta de Mickey Mouse' llega al Palacio de Congresos de Cáceres

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 17 de octubre una celebración cultural y familiar muy especial: La Fiesta de Mickey Mouse. El espectáculo dará comienzo a las 18.00 horas y ofrecerá al público una jornada llena de diversión, música y entretenimiento para disfrutar en familia. La cita promete reunir a pequeños y mayores en torno a uno de los personajes más queridos de la animación, en un evento pensado para vivir una experiencia única y llena de ilusión.