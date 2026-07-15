Nuevo Cáceres renovará pasos de peatones, acerados y mobiliario urbano con una inversión cercana a los 400.000 euros

Nuevo Cáceres afrontará durante las próximas semanas una nueva fase de mejoras de accesibilidad en sus espacios públicos. El ayuntamiento llevará a cabo actuaciones en pasos de peatones, acerados y mobiliario urbano con una inversión cercana a los 400.000 euros, unos trabajos que también permitirán contratar a más de 120 personas.

La intervención busca eliminar barreras arquitectónicas y facilitar los desplazamientos a pie por diferentes calles de una de las barriadas más pobladas de la ciudad. Para ello, se adecuarán los cruces, se renovarán los pavimentos deteriorados y se instalarán nuevos bancos, además de sustituirse parte del equipamiento existente.

El alcalde, Rafa Mateos, ha visitado este miércoles las obras junto al concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, y la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos. Durante el recorrido, ha explicado que el proyecto da continuidad a las actuaciones realizadas el año pasado en el entorno de las residencias y los parques infantiles, y que pretende hacer de Nuevo Cáceres un entorno más accesible, seguro y amable para los peatones.

El alcalde ha detallado que los trabajos se concentrarán especialmente en una zona que cuenta con numerosos servicios y dotaciones públicas, entre ellas el centro de salud, la Comisaría de Policía Nacional, la parroquia de la Sagrada Familia y el aparcamiento disuasorio construido recientemente.

Más de 120 contrataciones

La actuación se ejecuta con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), el antiguo PER, y cuenta con una dotación cercana a los 400.000 euros. De esta cantidad, alrededor de 180.000 euros se destinarán a la contratación de personal y otros 225.000 a la adquisición de los materiales necesarios para desarrollar los trabajos.

El proyecto permitirá incorporar durante las próximas semanas a más de 120 trabajadores, que participarán en las distintas labores de adaptación, reparación y renovación previstas en la barriada, de manera que la mejora de los espacios públicos se combinará con la generación de empleo temporal.

Mateos ha subrayado que la intervención no se limitará a facilitar la movilidad peatonal, sino que también contribuirá a renovar la imagen del barrio mediante la sustitución de los elementos dañados y la incorporación de nuevo mobiliario, puesto que "el objetivo fundamental es mejorar la accesibilidad y la estética de toda la barriada", ha concluido.