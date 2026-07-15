El PSOE acusa a Guardiola y Manzano de "castigo presupuestario" y reclama 43 millones para Cáceres

El PSOE de Cáceres ha elevado el tono contra la Junta de Extremadura en plena tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) de 2026. Los socialistas sostienen que la capital cacereña vuelve a quedar relegada en las cuentas autonómicas y han registrado 12 enmiendas por valor de 43 millones de euros para intentar desbloquear algunos de los principales proyectos pendientes de la ciudad. La formación sitúa el foco sobre la presidenta regional, María Guardiola, y la consejera de Hacienda, Elena Manzano, a quienes acusa de mantener un "castigo presupuestario" hacia Cáceres.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS), Belén Fernández, y la vicepresidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, han presentado este miércoles las propuestas en una comparecencia celebrada en la plaza de las Piñuelas, frente al Ayuntamiento de Cáceres. Las enmiendas también serán defendidas mediante una moción en el pleno municipal de este jueves, el último del curso político, con el objetivo de recabar el apoyo del resto de grupos.

Según ha explicado Fernández, las iniciativas pretenden cubrir "los agujeros que el Gobierno del PP y Vox no atiende" y responden a demandas históricas de la ciudad en materia de sanidad, educación, infraestructuras, logística, desarrollo tecnológico, cultura y patrimonio. "Exigimos que la Junta deje de mirar para otro lado y asuma de una vez las inversiones históricas que Cáceres necesita", ha manifestado.

Hospital, El Junquillo, PROA, CREA y aeródromo

La mayor partida propuesta asciende a 15,47 millones de euros para la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (HUC). A ella se suman 9 millones para construir el nuevo Centro de Educación Especial PROA, 9,25 millones destinados a la reforma integral del IES Universidad Laboral, 3 millones para recuperar la financiación del Centro de Enseñanzas Artísticas (CREA) y 2,5 millones para levantar el Centro de Salud de El Junquillo, una infraestructura que el PSOE considera prioritaria para atender el crecimiento del barrio y aliviar la presión asistencial del centro de Aldea Moret.

Las enmiendas incorporan también inversiones para impulsar el desarrollo económico de la ciudad, con un millón de euros para las infraestructuras del aeródromo y otros 225.000 euros para la asistencia técnica del proyecto; un millón para las infraestructuras de la terminal ferroviaria de mercancías y 370.000 euros para su conexión, además de 400.000 euros destinados a una incubadora de empresas de Fundecyt.

El paquete de propuestas se completa con 120.000 euros para mejorar el Espacio para la Creación Joven (ECJ) y una partida de 10.000 euros para realizar el estudio patológico del antiguo edificio de Servicios Sociales de la Junta, situado en la calle Antonio Reyes Huertas, 9, como paso previo a una futura rehabilitación del inmueble.

La tramitación de las enmiendas constituye "la oportunidad" para que María Guardiola y Elena Manzano, "ambas cacereñas", demuestren "si Cáceres les importa algo” Belén Fernández — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres

Críticas a Mateos

Durante su intervención, Fernández también ha dirigido sus críticas al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, al que ha pedido que "reivindique a la presidenta de la Junta lo que es de justicia para nuestra ciudad". A su juicio, la falta de inversiones responde tanto a la "inacción" del Ejecutivo autonómico como al "silencio cómplice" del regidor popular.

En este sentido, ha recordado que el pleno municipal ya aprobó en 2023 reclamar la construcción del Centro de Salud de El Junquillo y, posteriormente, impulsar proyectos como el aeródromo, la terminal ferroviaria de mercancías, la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (PCTEX), la segunda fase del HUC y el nuevo PROA, "sin que se hayan materializado".

La portavoz socialista ha afirmado que la tramitación de las enmiendas constituye "la oportunidad" para que María Guardiola y Elena Manzano, "ambas cacereñas", demuestren "si Cáceres les importa algo o si van a consolidar el castigo presupuestario a nuestra ciudad". Asimismo, ha confiado en lograr el respaldo unánime del pleno municipal porque, "los cacereños no entenderían que las fuerzas políticas votaran en contra de unas inversiones que defienden en público".

Fernández ha afirmado que la tramitación de las enmiendas constituye "la oportunidad" para que Guardiola y la consejera de Hacienda, Elena Manzano, "ambas cacereñas", demuestren "si Cáceres les importa algo o si van a consolidar el castigo presupuestario a nuestra ciudad". Y ha pedido el apoyo del resto de grupos municipales: “Los cacereños "no entenderían que votaran en contra de unas actuaciones que defienden públicamente”.

Por su parte, Garlito ha destacado que las enmiendas responden "a los problemas y al día a día de la ciudad, pero sobre todo al crecimiento y al horizonte de futuro que merece Cáceres". Además, ha recordado que la Junta dispone de "los presupuestos más expansivos de la historia de Extremadura", con 8.854 millones de euros, de los que 4.700 millones proceden de las entregas a cuenta del Gobierno de España. Por lo que ha instado a la Junta a aprobar unas inversiones que “permitirían dar respuesta a reivindicaciones históricas” cacereñas