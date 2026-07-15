Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Vivienda

De las secuelas del coronavirus a una vivienda adaptada en Cáceres: las lágrimas de Laura tras conseguir un piso en El Junquillo

Laura Fernández, que padece una discapacidad permanente del 65% tras el coronavirus, verá cumplido su deseo de vivir en un hogar adaptado

Vídeo | Así fue el sorteo de viviendas en Cáceres

Vídeo | Así fue el sorteo de viviendas en Cáceres

Carlos Gil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La vida de Laura Fernández cambió después de pasar tres meses ingresada en la UCI por el coronavirus. La enfermedad le afectó a los pulmones, el hígado y la zona lumbar, de la que ha tenido que ser operada en dos ocasiones. Las secuelas le dejaron una discapacidad permanente del 65% y, dos años después, tuvo que enfrentarse también a un cáncer de cuello de útero.

Desde hace una década vive en un cuarto piso sin ascensor. Lo que antes era una incomodidad se convirtió entonces en una barrera diaria. Subir y bajar las escaleras, bañarse o desenvolverse con autonomía se ha hecho cada vez más difícil. "Cada día se me hacía más cuesta arriba", reconoce.

Solicitud a Urvipexsa

Por eso solicitó una de las viviendas accesibles que Urvipexsa va a construir en El Junquillo. Lo hizo el año pasado, aunque con el paso de los meses llegó a pensar que el proyecto no saldría adelante. Incluso cuando recibió la convocatoria para acudir al sorteo continuaba sin creer que pudiera ser su oportunidad. Hasta que el número 3 apareció en la pantalla.

Galería | Así fue el sorteo de Urvipexsa en Cáceres

Galería | Así fue el sorteo de Urvipexsa en Cáceres

Ver galería

Galería | Así fue el sorteo de Urvipexsa en Cáceres /

A Laura le dio un vuelco el corazón. Era precisamente el número que tenía asignado y el que abría la lista para adjudicar las viviendas adaptadas. "Tenía ganas de salir de aquí y llamar a mi pareja para decirle que éramos los primeros", contaba todavía emocionada tras el acto.

"No tendré que depender de nadie"

La futura casa supondrá para ella algo más que dejar de pagar un alquiler. Podrá vivir sin escaleras, utilizar un baño adaptado y recuperar parte de la independencia perdida. "No tendré que depender de otra persona y estaré pagando algo que el día de mañana será mío", explica.

Noticias relacionadas y más

Aún queda tiempo hasta que pueda mudarse, pero Laura, que está a punto de cumplir 39 años y trabaja en un centro especializado para personas con discapacidad, ya ha comenzado a imaginar su nuevo hogar. Quiere pocos muebles, todo sencillo y adaptado a sus necesidades. Después de años difíciles, el número 3 le ha permitido volver a hacer planes: "Ya estaba bien de malas noticias. Había que levantar poco el ánimo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un amplio despliegue policial sorprende a vecinos y viandantes en Antonio Hurtado
  2. Manolo Bejarano, diestro de Cáceres: 'Me quedan cinco meses para jubilarme como torero, con 14 cornadas y orgulloso de un trabajo que ha sido mi vida y mi pasión
  3. Piden cárcel para un empresario cacereño acusado de apropiarse de 25 máquinas recreativas
  4. Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres
  5. Largas colas y quejas de los espectadores cada miércoles en Multicines Cáceres: 'Entramos a la sala con 30 minutos de retraso
  6. El apoyo del barrio impulsa a Lucía Núñez a seguir al frente de su librería en Cáceres tras la muerte de su marido: 'Quiero seguir luchando por nuestro proyecto
  7. La promesa de la variante de Malpartida de Cáceres de devolver el silencio a los vecinos
  8. El pueblo de Cáceres donde las piedras cuentan historias de nobles y obispos

Los empresarios de Cáceres alertan de retrasos desde 2025 en pagos y ayudas de la Junta de Extremadura

Los empresarios de Cáceres alertan de retrasos desde 2025 en pagos y ayudas de la Junta de Extremadura

GEFISCAL, raíces cacereñas para ayudar a las empresas a competir sin fronteras

Los vecinos de La Bondad de Cáceres estallan tras otro accidente junto al edificio azul: "Es un peligro"

Los vecinos de La Bondad de Cáceres estallan tras otro accidente junto al edificio azul: "Es un peligro"

Nuevo Cáceres renovará pasos de peatones, acerados y mobiliario urbano con una inversión cercana a los 400.000 euros

Nuevo Cáceres renovará pasos de peatones, acerados y mobiliario urbano con una inversión cercana a los 400.000 euros

El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial

El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial

Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar

Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar

El 273, el número de la suerte para los 50 adjudicatarios de viviendas protegidas en El Junquillo de Cáceres

De las secuelas del coronavirus a una vivienda adaptada en Cáceres: las lágrimas de Laura tras conseguir un piso en El Junquillo

Tracking Pixel Contents