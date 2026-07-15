Tandempresa cierra su primera edición con más de 50 empresas implicadas en el impulso de la Formación Profesional Dual en la provincia de Cáceres

La Formación Profesional Dual continúa ganando protagonismo como una herramienta clave para conectar la formación y el empleo en la provincia cacereña, y el programa Tandempresa ha demostrado en su primera edición el creciente interés del tejido empresarial por formar parte activa de este modelo formativo.

Este programa, impulsado por la Junta de Extremadura para acercar la FP Dual a las empresas y facilitar su participación en este sistema formativo, concluye su primera edición con un balance muy positivo: un total de 52 empresarios del territorio cacereño han sido asesorados para incorporar la Formación Profesional Dual en sus negocios, y 124 personas han participado en los webinars y encuentros presenciales organizados para conocer el funcionamiento del programa y las oportunidades que ofrece esta modalidad formativa.

Seminario de Tandempresa. / EL PERIÓDICO

La empresa como protagonista en la formación del talento

Uno de los principales objetivos de Tandempresa ha sido reforzar el papel de las empresas como agentes fundamentales dentro del sistema de Formación Profesional Dual.

A través de este programa, las compañías participantes han podido conocer de primera mano un modelo que permite formar futuros profesionales dentro del propio entorno laboral, facilitando la adquisición de competencias prácticas y favoreciendo una mayor conexión entre las necesidades empresariales y la formación que recibe el alumnado.

El acompañamiento y la información ofrecida durante el desarrollo del programa han permitido resolver dudas, explicar los procesos de incorporación a la FP Dual y mostrar las oportunidades que este modelo genera tanto para las empresas como para los estudiantes.

Seminario de Tandempresa. / EL PERIÓDICO

Más de 100 asistentes en los webinars y encuentros presenciales

A lo largo de la iniciativa se han celebrado, entre otras actividades, webinars informativos y encuentros en distintas localidades de la provincia, que han contado con la participación de un total de 124 asistentes. Así, gracias a estas sesiones online y reuniones, han conocido las claves de este modelo, su funcionamiento, las ventajas que aporta al tejido empresarial extremeño.

Respecto a los coloquios, organizados por la Cámara de Comercio de Cáceres en Miajadas, Navalmoral de la Mata y Moraleja, han permitido acercar a empresas y comercios la Formación Profesional Dual, resolver dudas sobre su participación y descubrir las ventajas que este modelo aporta tanto a las empresas como al desarrollo del talento local.

Estas acciones han reforzado el objetivo de Tandempresa de extender la FP Dual por todo el territorio cacereño, acercándola especialmente a pequeñas y medianas empresas y favoreciendo una mayor conexión entre el sistema educativo y las necesidades reales del tejido productivo de la provincia de Cáceres.

Satisfacción empresarial

Los resultados alcanzados en esta primera edición consolidan Tandempresa como una iniciativa de referencia para seguir impulsando la colaboración entre empresas y centros educativos, convencidos de que la Formación Profesional Dual es una vía estratégica para construir un futuro laboral con más oportunidades.

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Cabe destacar que Tandempresa es un programa impulsado por la Junta de Extremadura y desarrollado por la Cámara de Comercio de Cáceres, en colaboración con el resto de entidades participantes en el proyecto -CIEM y Cámara de Comercio de Badajoz-.