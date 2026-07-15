Nuestro pasado
El terciopelo bordado en oro del siglo XV protagonizó el dormitorio de Pilar Primo de Rivera en Guadalupe
La estancia que ocupó la delegada nacional en el Monasterio de Guadalupe destacó por su revestimiento de terciopelo bordado en oro del siglo XV y por albergar valiosas piezas de arte sacro
El Monasterio de Guadalupe acogió del 18 al 27 de enero de 1944 la celebración del VII Consejo Nacional de la Sección Femenina de Falange Tradicionalista y de las JONS. El encuentro reunió a destacadas autoridades del régimen, entre ellas la delegada nacional, Pilar Primo de Rivera, y el vicesecretario general del Movimiento, Mora Figueroa.
La llegada de Pilar Primo de Rivera despertó una notable expectación en la localidad, hasta el punto de que su presencia ocupó la portada del diario de la época, reflejo de la relevancia política e institucional que tuvo el acontecimiento.
Un dormitorio de gran valor artístico
Durante su estancia en el monasterio, Pilar Primo de Rivera se alojó en una estancia cuya decoración combinó austeridad y riqueza artística. El dormitorio estuvo revestido con terciopelos bordados en oro del siglo XV y albergó una imagen de la Virgen realizada en alabastro de la misma época. Completaron el conjunto una talla de Santa Teresa y un gran crucifijo de retablo de madera, elementos que presidieron un espacio de marcado carácter histórico y religioso.
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