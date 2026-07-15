Transportes activa la expropiación urgente de 4.354 metros cuadrados para la M-30 de Cáceres

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado la expropiación urgente de otros 4.354 metros cuadrados de terreno necesarios para ejecutar la variante de Malpartida de Cáceres. La ampliación se deriva del proyecto modificado número 1 de esta infraestructura y afecta a dos fincas situadas en el término municipal de la capital provincial.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura ha convocado a los propietarios al levantamiento de las actas previas a la ocupación, un trámite que se celebrará el próximo 31 de julio, a partir de las 11.00 horas, en el Ayuntamiento de Cáceres.

Las parcelas afectadas se encuentran en el polígono 19. Una de ellas tiene una superficie objeto de expropiación de 2.132 metros cuadrados y la otra alcanza los 2.222. Los titulares podrán comparecer personalmente o mediante un representante autorizado y aportar la documentación que acredite la propiedad de los terrenos.

Pablo Parra / El Periódico Extremadura

Hasta la celebración de las actas, los interesados podrán presentar alegaciones ante la Unidad de Carreteras del Estado en Cáceres. Este procedimiento permite avanzar en la disponibilidad de los terrenos, aunque no supone por sí mismo el inicio inmediato de las obras.

Desde 2001...

La M-30 de Cáceres comenzó a plantearse el 22 de marzo de 2001, cuando se emitió la primera orden de estudio. Han pasado 25 años desde entonces. Durante este tiempo, ha recorrido casi todos los escalones posibles de una infraestructura pública: estudios informativos, información pública, evaluación ambiental, aprobación definitiva, proyectos de trazado, construcción, licitación, adjudicación y ejecución. Un camino largo para una obra concebida con el objetivo de sacar de la travesía de Malpartida buena parte del tráfico de la N-521, una carretera clave en la conexión entre Cáceres y la frontera portuguesa.

La obra fue adjudicada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuenta con financiación europea Next Generation. Transportes ha situado la inversión total en torno a los 48,6 millones de euros, dentro de una actuación que tiene unos 10,7 kilómetros de longitud y que se desarrolla como variante de población de la N-521.

Galería | Así van las obras de la variante de Malpartida de Cáceres /

La actuación no se limita a abrir una nueva carretera por fuera del casco urbano. El proyecto incluye enlaces, reposición de caminos, estructuras, drenaje, medidas ambientales y soluciones pensadas para mejorar la seguridad de los usuarios vulnerables. También se ha diseñado con una mirada de futuro, preparada para una eventual transformación en autovía si la evolución del tráfico lo justificara más adelante.

La travesía que espera respirar

El sentido de la variante está en Malpartida, pero también en la relación diaria entre el municipio y Cáceres. La N-521 ha sido durante años una vía de paso y, al mismo tiempo, una carretera de uso cotidiano para vecinos, trabajadores, empresas y conductores que enlazan con Portugal o con la A-66. Esa doble condición ha hecho que la travesía soporte una presión que la nueva infraestructura pretende aliviar.

Cuando entre en servicio, la variante permitirá derivar parte del tráfico fuera del casco urbano y mejorar la seguridad en el entorno de la carretera actual. También cambiará la forma de entrar y salir del municipio, con una nueva lectura de los accesos y de la conexión con la autovía.

La obra llega, además, en un momento en el que las infraestructuras viarias del oeste de la provincia vuelven a estar en el debate público por la conexión con Portugal, la prolongación de la Ex-A1, el puente de Cedillo y los corredores pendientes entre ambos lados de la Raya. En ese mapa, la variante de Malpartida tiene una escala más local, pero un valor evidente para la movilidad diaria.

Un cuarto de siglo después

La historia de esta carretera es también la historia de los tiempos largos de la obra pública. Lo que empezó a estudiarse en 2001, cuando todavía quedaban lejos los fondos europeos actuales y otros proyectos de comunicación seguían en una fase incipiente, ha necesitado un cuarto de siglo para convertirse en una actuación visible.

Ahora, la variante avanza entre trabajos de enlace, estructuras y movimientos de tierra. El calendario definitivo dependerá del ritmo de ejecución y de las incidencias propias de una obra de esta envergadura, pero el cambio principal ya se ha producido: la variante de Malpartida ha dejado de ser una infraestructura escrita en los documentos para convertirse en una carretera en construcción.