Seguridad vial
Los vecinos de La Bondad de Cáceres estallan tras otro accidente junto al edificio azul: "Es un peligro"
Los vecinos exigen al consistorio medidas para evitar colisiones en un punto con circulación complicada por los coches aparcados
Hartazgo entre los vecinos del entorno de La Bondad y Las 300 de Cáceres por la reiteración de accidentes de tráfico en las inmediaciones del conocido como edificio azul. Un grupo de residentes ha trasladado una queja para reclamar al Ayuntamiento que actúe en este punto, donde la falta de visibilidad convierte la circulación en especialmente complicada.
El último accidente, ocurrido hace unos días, ha sido el detonante de las protestas. Una persona salía con su vehículo del aparcamiento disuasorio situado entre la avenida de la Bondad y la calle de México cuando, debido a la gran cantidad de coches estacionados junto a la calzada, no pudo ver otro turismo que ascendía desde la rotonda situada en la confluencia con la avenida de la Hispanidad. Ambos vehículos acabaron colisionando.
Sin daños personales
Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, pero sí materiales. Sin embargo, los residentes consideran que la situación ha llegado a un punto "insostenible" y han decidido denunciarla públicamente a través de este diario. Reclaman al consistorio que elimine varias plazas de estacionamiento en el tramo más próximo al cruce para mejorar la visibilidad.
"Actualmente, tienes que sacar el morro del coche y quedarte prácticamente en mitad de la calzada para comprobar si viene alguien. Es un peligro y necesitamos que esto cambie", señala uno de los vecinos.
La movilización vecinal ya ha resultado fundamental en otras ocasiones para conseguir mejoras en materia de movilidad en esta zona. Los residentes también reclamaron que se pusiera en funcionamiento el semáforo situado apenas unos metros más arriba del lugar del accidente, en la confluencia con la calle de Colombia, una reivindicación que finalmente fue atendida.
Campaña
La queja coincide con una semana en la que la Policía Local de Cáceres ha intensificado los controles de alcohol y drogas en la ciudad. Durante el primer semestre del año se detectaron 104 positivos en las 880 pruebas practicadas entre enero y junio. Esta campaña, independiente de la reclamación vecinal sobre la falta de visibilidad, busca reforzar la prevención frente a uno de los principales factores de riesgo al volante y avanzar hacia la denominada 'tasa cero'.
- Un amplio despliegue policial sorprende a vecinos y viandantes en Antonio Hurtado
- Manolo Bejarano, diestro de Cáceres: 'Me quedan cinco meses para jubilarme como torero, con 14 cornadas y orgulloso de un trabajo que ha sido mi vida y mi pasión
- Piden cárcel para un empresario cacereño acusado de apropiarse de 25 máquinas recreativas
- Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres
- Largas colas y quejas de los espectadores cada miércoles en Multicines Cáceres: 'Entramos a la sala con 30 minutos de retraso
- El apoyo del barrio impulsa a Lucía Núñez a seguir al frente de su librería en Cáceres tras la muerte de su marido: 'Quiero seguir luchando por nuestro proyecto
- La promesa de la variante de Malpartida de Cáceres de devolver el silencio a los vecinos
- El pueblo de Cáceres donde las piedras cuentan historias de nobles y obispos