Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Seguridad vial

Los vecinos de La Bondad de Cáceres estallan tras otro accidente junto al edificio azul: "Es un peligro"

Los vecinos exigen al consistorio medidas para evitar colisiones en un punto con circulación complicada por los coches aparcados

Entorno del edificio azul, donde se produjo el suceso.

Entorno del edificio azul, donde se produjo el suceso. / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Hartazgo entre los vecinos del entorno de La Bondad y Las 300 de Cáceres por la reiteración de accidentes de tráfico en las inmediaciones del conocido como edificio azul. Un grupo de residentes ha trasladado una queja para reclamar al Ayuntamiento que actúe en este punto, donde la falta de visibilidad convierte la circulación en especialmente complicada.

El último accidente, ocurrido hace unos días, ha sido el detonante de las protestas. Una persona salía con su vehículo del aparcamiento disuasorio situado entre la avenida de la Bondad y la calle de México cuando, debido a la gran cantidad de coches estacionados junto a la calzada, no pudo ver otro turismo que ascendía desde la rotonda situada en la confluencia con la avenida de la Hispanidad. Ambos vehículos acabaron colisionando.

Sin daños personales

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, pero sí materiales. Sin embargo, los residentes consideran que la situación ha llegado a un punto "insostenible" y han decidido denunciarla públicamente a través de este diario. Reclaman al consistorio que elimine varias plazas de estacionamiento en el tramo más próximo al cruce para mejorar la visibilidad.

"Actualmente, tienes que sacar el morro del coche y quedarte prácticamente en mitad de la calzada para comprobar si viene alguien. Es un peligro y necesitamos que esto cambie", señala uno de los vecinos.

La movilización vecinal ya ha resultado fundamental en otras ocasiones para conseguir mejoras en materia de movilidad en esta zona. Los residentes también reclamaron que se pusiera en funcionamiento el semáforo situado apenas unos metros más arriba del lugar del accidente, en la confluencia con la calle de Colombia, una reivindicación que finalmente fue atendida.

Noticias relacionadas y más

Campaña

La queja coincide con una semana en la que la Policía Local de Cáceres ha intensificado los controles de alcohol y drogas en la ciudad. Durante el primer semestre del año se detectaron 104 positivos en las 880 pruebas practicadas entre enero y junio. Esta campaña, independiente de la reclamación vecinal sobre la falta de visibilidad, busca reforzar la prevención frente a uno de los principales factores de riesgo al volante y avanzar hacia la denominada 'tasa cero'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un amplio despliegue policial sorprende a vecinos y viandantes en Antonio Hurtado
  2. Manolo Bejarano, diestro de Cáceres: 'Me quedan cinco meses para jubilarme como torero, con 14 cornadas y orgulloso de un trabajo que ha sido mi vida y mi pasión
  3. Piden cárcel para un empresario cacereño acusado de apropiarse de 25 máquinas recreativas
  4. Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres
  5. Largas colas y quejas de los espectadores cada miércoles en Multicines Cáceres: 'Entramos a la sala con 30 minutos de retraso
  6. El apoyo del barrio impulsa a Lucía Núñez a seguir al frente de su librería en Cáceres tras la muerte de su marido: 'Quiero seguir luchando por nuestro proyecto
  7. La promesa de la variante de Malpartida de Cáceres de devolver el silencio a los vecinos
  8. El pueblo de Cáceres donde las piedras cuentan historias de nobles y obispos

Los empresarios de Cáceres alertan de retrasos desde 2025 en pagos y ayudas de la Junta de Extremadura

Los empresarios de Cáceres alertan de retrasos desde 2025 en pagos y ayudas de la Junta de Extremadura

GEFISCAL, raíces cacereñas para ayudar a las empresas a competir sin fronteras

Los vecinos de La Bondad de Cáceres estallan tras otro accidente junto al edificio azul: "Es un peligro"

Los vecinos de La Bondad de Cáceres estallan tras otro accidente junto al edificio azul: "Es un peligro"

Nuevo Cáceres renovará pasos de peatones, acerados y mobiliario urbano con una inversión cercana a los 400.000 euros

Nuevo Cáceres renovará pasos de peatones, acerados y mobiliario urbano con una inversión cercana a los 400.000 euros

El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial

El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial

Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar

Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar

El 273, el número de la suerte para los 50 adjudicatarios de viviendas protegidas en El Junquillo de Cáceres

De las secuelas del coronavirus a una vivienda adaptada en Cáceres: las lágrimas de Laura tras conseguir un piso en El Junquillo

Tracking Pixel Contents