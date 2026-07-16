El atasco del carné de conducir en Cáceres llega a la Asamblea con más de 3.300 pruebas pendientes

Los centros de formación vial quieren que el atasco de los exámenes de conducir deje de ser una reivindicación sectorial y se convierta en una reclamación común de los grupos de la Asamblea de Extremadura. Por ello, la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres (Apaec) ha propuesto a PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura que firmen una declaración conjunta para exigir soluciones al Gobierno de España y al Ministerio del Interior ante las demoras que sufren los aspirantes al carné en la provincia cacereña.

La petición llega después de que la asociación haya cerrado su ronda de reuniones con todos las formaciones políticas con representación en la Asamblea. El último encuentro se ha celebrado con el Partido Popular y, una vez finalizados esos contactos, el colectivo ha trasladado una propuesta de texto común para que los partidos eleven una posición compartida desde la Cámara autonómica. Según Pedro Herrero, presidente de la agrupación provincial, todos los partidos coinciden en que la situación actual supone "un problema que debe resolverse".

Apaec defiende que el bloqueo no admite una lectura partidista, ya que los datos proceden de la propia Dirección General de Tráfico. El documento remitido a las formaciones recuerda que la provincia de Cáceres acumula más de 3.300 pruebas pendientes y esperas medias superiores a cinco meses, con efectos directos sobre los aspirantes, los centros de formación vial y sectores como el transporte, que necesitan incorporar conductores.

Cuestión regional

El texto propuesto a los grupos parte de una idea central: el carné de conducir es un servicio básico en una comunidad extensa, dispersa y con carencias de transporte público. Las demoras, sostiene la asociación, perjudican especialmente al medio rural, donde disponer de permiso resulta muchas veces imprescindible para trabajar, estudiar, acudir a servicios o mantener una vida cotidiana autónoma.

Pedro Herrero, presidente de Apaec, expone las demandas de las autoescuelas durante el encuentro con el PP. / PP Extremadura

El texto subraya además que el bloqueo no responde solo al verano ni a un pico puntual de demanda. El sector lo considera un "problema estructural", con una capacidad de examen "por debajo de las necesidades reales y restricciones" que se repiten durante todo el año. Por eso reclama medidas de ámbito nacional y con vocación de permanencia.

Entre las peticiones figura la dotación informática urgente de los centros desplazados. Apaec alerta de que Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo y Coria pueden quedar fuera de servicio en enero si no reciben los equipos necesarios para la informatización obligatoria del examen teórico, lo que obligaría a muchos aspirantes a desplazarse hasta Cáceres capital para examinarse.

Más examinadores

La propuesta también reclama que las plantillas de examinadores de ambas provincias se dimensionen conforme a la demanda real. En el caso de Cáceres, el colectivo sitúa el mínimo necesario en 12 efectivos cubiertos de forma estable, además del personal administrativo necesario para evitar que los examinadores tengan que asumir tareas ajenas a las pruebas.

Otro de los puntos pasa por crear una bolsa de personal interino que permita cubrir con agilidad bajas, vacaciones y periodos de ausencia. Las autoescuelas sostienen que el sistema actual carece de margen y que cualquier incidencia "reduce de forma inmediata la capacidad de examen", lo que acaba aumentando las esperas de los alumnos.

Los refuerzos extraordinarios, en caso de activarse, deberían anunciarse con al menos un mes de antelación, incluir todos los permisos y llegar a todos los centros de examen. Además, Apaec rechaza que las medidas se limiten a actuaciones puntuales, a la capital o solo al permiso B, porque dejarían fuera a los centros rurales y a los aspirantes a carnés profesionales.

Seguimiento común

La declaración propuesta a los grupos incluye también un compromiso de seguimiento de la evolución del servicio en Extremadura a partir de los datos oficiales de la DGT. La agrupación plantea que esa información sirva como referencia común para medir el problema y evitar que la respuesta institucional dependa de cada partido por separado.

La reivindicación cuenta ya con un precedente institucional. La Diputación Provincial de Cáceres remitió en junio un escrito al Ministerio del Interior para reclamar la dotación informática de los centros desplazados y evitar que los aspirantes de buena parte de la provincia tengan que examinarse únicamente en Cáceres capital.

Con esta nueva propuesta, las autoescuelas buscan que la Asamblea de Extremadura lance un mensaje unitario al Gobierno central. Desde Apaec sostienen que "ninguna formación perdería con una declaración conjunta" y que los ciudadanos ganarían si el bloqueo de los exámenes de conducir se asume como un problema de región.