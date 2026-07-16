Cáceres reactiva la glorieta en homenaje a Miguel Ángel Blanco en plena repercusión del documental de Netflix

Miguel Ángel Blanco vuelve estos días al centro de la conversación pública. Casi tres décadas después de su secuestro y asesinato por ETA, Netflix acaba de estrenar el documental "Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo", una reconstrucción de aquellos dos días de julio de 1997 que mantuvieron en vilo a todo el país. En plena recuperación de su figura y de la movilización ciudadana que provocó el crimen, Cáceres avanza ahora en su propio homenaje: dedicarle una de las principales glorietas de la ciudad.

El Boletín Oficial de la Provincia publica este miércoles la apertura del expediente para que la rotonda de la Renfe lleve el nombre del concejal de Ermua asesinado por la banda terrorista. La propuesta queda sometida a información pública durante un mes, plazo en el que particulares y entidades podrán presentar documentación, datos u opiniones relacionados con la concesión del honor.

Testimonios

La publicación coincide con la repercusión alcanzada por el documental dirigido por Jon Sistiaga y Juanjo López, disponible en Netflix desde el pasado 10 de julio. La producción reconstruye cronológicamente el secuestro, las labores de búsqueda, la respuesta institucional y las manifestaciones multitudinarias que reclamaron la liberación de Miguel Ángel Blanco. Cuenta con una treintena de testimonios, entre ellos los de su hermana María del Mar Blanco, José María Aznar, Jaime Mayor Oreja, el entonces alcalde de Ermua, Carlos Totorika, y el rey Felipe VI.

La coincidencia temporal no significa, sin embargo, que la iniciativa municipal haya nacido a raíz del estreno. El expediente comenzó antes de que el documental llegara a la plataforma. La Comisión Informativa de Cultura, Educación, Festejos y Comercio emitió su informe favorable el 25 de junio, mientras que la Alcaldía firmó la resolución para iniciar el procedimiento el 8 de julio, dos días antes del lanzamiento de la producción. Su aparición ahora en el BOP convierte el homenaje en una propuesta formal y abre el periodo de exposición pública, pero esta noticia se conoce desde hace más de un año.

Historia reciente

La serie documental recupera uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente de España. ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco el 10 de julio de 1997 y dio al Gobierno un plazo de 48 horas para trasladar a sus presos a cárceles del País Vasco. Cumplido el ultimátum, el concejal fue tiroteado y falleció el 13 de julio, con 29 años. Su asesinato desencadenó una movilización ciudadana sin precedentes contra la organización terrorista y dio origen al denominado "espíritu de Ermua".

Cáceres pretende incorporar ahora su nombre al callejero mediante una concesión de honor a título póstumo. La denominación todavía no es definitiva, ya que el ayuntamiento deberá completar el expediente una vez concluya el periodo de información pública. El primer paso formal, no obstante, ya está dado justo cuando Netflix ha devuelto a Miguel Ángel Blanco y aquellas 48 horas a la memoria colectiva.