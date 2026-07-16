Cáceres proyecta 4.700 metros cuadrados para el peatón en la plaza Marrón: todas las imágenes de su gran transformación

El asfalto y las hileras de vehículos estacionados perderán protagonismo frente a los árboles, los jardines y las zonas de descanso. El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación la remodelación integral de la plaza Marrón y la calle Camino Llano, una de las transformaciones urbanas más ambiciosas previstas en el centro de la ciudad y en el entorno inmediato del Museo Helga de Alvear.

El contrato cuenta con un presupuesto de 998.529 euros y un plazo de ejecución de doce meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de agosto, mientras que la apertura de las propuestas económicas se ha fijado para el 19 de agosto. La intervención está cofinanciada en un 85% con fondos europeos FEDER dentro del plan Cáceres, la ciudad que queremos.

El proyecto abarca 4.712 metros cuadrados entre la confluencia de Camino Llano con la calle Colón y la Plaza Marrón. El objetivo es convertir este eje, utilizado históricamente para conectar la plaza de San Francisco con el centro, en un espacio mucho más amable para caminar, descansar y acceder a uno de los principales equipamientos culturales de Cáceres.

Menos aparcamientos y más espacio peatonal

La circulación de vehículos no desaparecerá. Se mantendrá un único carril y también se conservarán 17 plazas de estacionamiento en el primer tramo de Camino Llano, entre la calle Colón y el acceso al Museo Helga de Alvear. Sin embargo, se eliminará el resto de los aparcamientos existentes dentro del ámbito de actuación.

Esta reorganización permitirá ganar alrededor de 4.000 metros cuadrados destinados al tránsito y la estancia de los peatones. Para mantener el acceso a las viviendas, garajes y calles sin salida del entorno, el proyecto contempla además cambiar el sentido de circulación de Hernando de Soto. Las dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida de la Plaza Marrón se trasladarán al espacio situado entre las calles San Vicente y Santa Bárbara.

57 nuevos árboles

La gran protagonista será la vegetación. La actuación incluye la plantación de 57 árboles, diez de ellos instalados en grandes maceteros de hormigón en el tramo más próximo a Colón. En el centro de la Plaza Marrón se crearán tres islas ajardinadas de formas redondeadas alrededor de un jardín circular, con bancos integrados para convertir este punto en la principal zona de encuentro del nuevo espacio.

En total, el proyecto incorpora 291 metros cuadrados de superficie ajardinada, 26 bancos prefabricados de hormigón, otros diez de acero y resina, una fuente accesible y una fuente mural. La pavimentación también se renovará por completo mediante grandes losas y adoquines de diferentes formatos que darán continuidad visual a la calzada y las zonas peatonales.

Un mirador frente al Helga

Uno de los elementos más llamativos será el nuevo mirador proyectado sobre el muro que divide actualmente las dos alturas de la plaza Marrón. La estructura, revestida con acero cortén, avanzará hacia la parte baja de la plaza y contará con unas escaleras que conectarán ambos niveles.

Además de convertirse en un punto desde el que contemplar el entorno y el Museo Helga de Alvear, el espacio inferior del mirador se aprovechará para instalar un aseo público autolimpiante similar al existente en el paseo de Cánovas. El hueco restante se utilizará como almacén municipal.

Un graderío junto al museo

El proyecto plantea también construir un graderío junto al acceso al museo. Tendrá cinco filas de gradas y una escalera lateral, por lo que podrá funcionar como lugar de descanso y como pequeño espacio para actividades al aire libre. En esta zona se incorporará además un nuevo parterre para reforzar la presencia de vegetación.

La obra no se limitará a lo que queda a la vista. También se renovarán tramos de las redes de abastecimiento y saneamiento, el drenaje, la iluminación y las canalizaciones de telecomunicaciones. El espacio quedará preparado para instalar sensores que permitan medir aspectos como el ruido, la calidad del aire o la movilidad.

La licitación abre ahora el proceso para elegir a la empresa encargada de ejecutar una actuación que cambiará por completo la imagen de este enclave. Cuando terminen las obras, Plaza Marrón dejará de ser principalmente una zona de paso y aparcamiento para convertirse en una plaza arbolada, conectada con Camino Llano y concebida como antesala urbana del Museo Helga de Alvear.