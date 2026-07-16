Cáceres presenta una marca de calidad para impulsar su higo seco en el exterior

La Cámara de Comercio de Cáceres ha dado a conocer el estudio de viabilidad y el diseño de la nueva marca de calidad "Higo Seco de Extremadura", una iniciativa promovida por el Grupo Operativo GO Higos para aumentar el valor añadido de uno de los cultivos más representativos de la región.

El proyecto fue presentado el martes 14 de julio en Montánchez por el director de Operaciones de la Cámara de Comercio de Cáceres, Víctor Gragera, quien explicó el proceso seguido para crear la identidad y los motivos por los que se ha elegido el higo seco extremeño como producto tractor para su promoción.

La marca pretende facilitar que consumidores, distribuidores y empresas puedan identificar el origen y las características del producto. También busca reforzar su presencia en los mercados nacionales e internacionales mediante una estrategia basada en la diferenciación, la innovación y la promoción exterior.

Encuentro del higo seco. / Cedida a El Periódico

Gragera ha señalado que el higo seco producido en Extremadura reúne las condiciones necesarias para consolidarse como una referencia comercial. La iniciativa aspira así a mejorar el posicionamiento de productores y empresas transformadoras frente a otros competidores y a evitar que el origen extremeño quede diluido durante la comercialización.

Más de 3,5 millones exportados en 2025

Los datos difundidos durante la presentación sitúan a la provincia de Cáceres como uno de los principales territorios exportadores del sector. La Cámara cifra en 4.733.267 euros el valor de sus exportaciones anuales de higo seco, mientras que las ventas registradas durante 2025 alcanzaron los 3.536.952,71 euros.

La entidad considera que estas cifras muestran el margen de crecimiento existente en los mercados exteriores, especialmente si la producción regional consigue presentarse bajo una identidad reconocible y asociada a unos requisitos comunes de calidad.

El peso de Extremadura también se refleja en la superficie cultivada. Según la información facilitada por la Cámara, la comunidad cuenta con 6.767 hectáreas de higueras, equivalentes al 52,6% del total español.

La Cámara de Comercio de Cáceres ha presentado en Montánchez la marca "Higo Seco de Extremadura", concebida para diferenciar el producto, reforzar su salida comercial y sostener una actividad agraria especialmente vinculada a la Sierra de Montánchez y Tamuja

La organización cifra, además, en un 64% el peso extremeño dentro de la producción nacional del sector y sitúa en un 55,47% la participación de la comunidad en la producción española de higo seco. Estas magnitudes colocan a Extremadura como principal territorio productor del país.

"Estos datos demuestran que Extremadura dispone de un ecosistema productivo, empresarial y técnico suficientemente sólido para respaldar una marca de garantía de calidad diferenciada", ha afirmado Gragera. Según ha añadido, el distintivo puede reforzar la confianza de los consumidores y generar nuevas oportunidades comerciales en Europa y en otros mercados internacionales.

Encuentro en Montánchez. / Cedida a El Periódico

La iniciativa presta una atención especial a la comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja, donde el cultivo y la transformación del higo han constituido durante generaciones una fuente de empleo y riqueza para numerosas familias.

La Cámara sostiene que una mejora del valor comercial del producto también puede contribuir al mantenimiento de la población, la cohesión social y el desarrollo económico de los municipios vinculados a esta actividad agrícola.

La marca pretende reunir bajo una identidad común a los distintos eslabones de la cadena, desde las explotaciones y cooperativas hasta las industrias de transformación y comercialización. El objetivo es que una mayor diferenciación del producto repercuta en el conjunto del territorio y no se limite únicamente a la fase final de venta.

Investigación, empresas y desarrollo rural

El proyecto se integra en la estrategia de la Cámara de Comercio de Cáceres para reforzar la competitividad agroalimentaria de la provincia. La institución promueve actuaciones dirigidas a elevar el valor añadido de los productos locales, facilitar su internacionalización y mejorar la posición de las empresas extremeñas en mercados cada vez más exigentes.

GO Higos está cofinanciado por la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El grupo está formado por el Grupo de Acción Local Adismonta, Cicytex, la Universidad de Extremadura, RegadHigos, Aprocex, Cerezas Zalama de la Agrupación Valle del Jerte, Sierra de Montehigos, El Pajarero y la revista Caudal de Extremadura.

La participación de centros de investigación, organizaciones agrarias, empresas y entidades vinculadas al desarrollo rural busca combinar la experiencia de los productores con la innovación tecnológica, la mejora de la seguridad alimentaria y la apertura de nuevos canales comerciales para el higo seco extremeño.