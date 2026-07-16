Tráfico
Cortes de tráfico este viernes en una de las principales avenidas de Cáceres: horario y tramo afectado
La calle permanecerá cerrada por la colocación de una grúa
Los conductores que circulen este viernes por el centro de Cáceres deberán tener en cuenta un nuevo corte de tráfico. Según ha comunicado el Ayuntamiento de Cáceres, la restricción comenzará a las 7.00 horas del 17 de julio y se mantendrá hasta que finalicen los trabajos.
El motivo del corte es la colocación de una grúa en esta céntrica vía de la ciudad. La avenida Virgen de la Montaña permanecerá cerrada a la circulación en el tramo comprendido entre la avenida de España y la calle León Leal.
La actuación afectará a uno de los principales accesos al centro urbano, por lo que se recomienda a los conductores utilizar recorridos alternativos y prestar atención a la señalización provisional que se instale en la zona.
El tráfico podrá recuperar la normalidad una vez que concluyan las labores y pueda retirarse el dispositivo necesario para la instalación de la grúa. El ayuntamiento no ha concretado una hora de reapertura, ya que dependerá del desarrollo de los trabajos.
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