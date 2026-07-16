Última sesión del curso político
La Cruz rompe el pleno de Cáceres entre acusaciones de "cobardía política" y un nuevo pulso al Gobierno
El PP acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar una "chapuza interesada" y anuncia que el recurso ante la Audiencia Nacional se formalizará en las próximas semanas
Vox carga contra la Ley de Memoria Democrática por imponer "un relato oficial del pasado" y acusa al PSOE de ser "cómplice de la demolición de la historia de Cáceres"
La Cruz de la Plaza de América volvió este jueves a convertirse en el principal foco de confrontación política en el Ayuntamiento de Cáceres. La moción presentada por Vox para instar al consistorio y a la Junta de Extremadura a mantener el monumento provocó el abandono del salón de plenos por parte de los concejales del PSOE y Unidas Podemos (UP), que rechazaron participar en un debate que consideran contrario a la Ley de Memoria Democrática. Con la izquierda fuera del hemiciclo, PP y Vox aprobaron la iniciativa y escenificaron un frente común en defensa de la permanencia del monumento.
Con este alcalde a la cabeza, vamos a pelear para que la Cruz se mantenga donde siempre ha estado…
Fractura plenaria
La tensión comenzó antes del propio debate. Tras solicitar la oposición de izquierdas la retirada del punto del orden del día, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, rechazó esa posibilidad al sostener que "no se está incumpliendo ninguna normativa" y que aún no existe una resolución firme. "Con este alcalde a la cabeza, vamos a pelear para que la Cruz se mantenga donde siempre ha estado y donde va a seguir estando mientras podamos", proclamó, antes de acusar al Ejecutivo central de exigir ahora un cumplimiento que, a su juicio, no reclamó cuando el PSOE gobernaba tanto el Ayuntamiento como la Junta.
La defensa de la moción corrió a cargo del portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, que convirtió el debate en una enmienda a la totalidad de la legislación estatal sobre memoria democrática. A su juicio, la norma "no es una ley de concordia ni de reconciliación", sino una herramienta "concebida para imponer un relato oficial del pasado, dividir a los españoles entre buenos y malos y reabrir heridas". El edil defendió que la cruz forma parte del patrimonio urbano y sentimental de la ciudad y sostuvo que "una sociedad madura no borra su pasado; lo estudia, lo comprende, lo contextualiza y lo conserva".
En un discurso de marcado contenido político, Gutiérrez aseguró además que "cuando una ley se utiliza para decidir qué símbolos pueden permanecer y cuáles deben desaparecer en función de una interpretación ideológica del pasado, lo que se está haciendo no es memoria democrática, sino ingeniería social". También reivindicó que Vox ha liderado "la ofensiva jurídica y política" para impedir la retirada del monumento y terminó acusando al PSOE y a UP de convertirse, con su salida del pleno, en "cómplices de la demolición de la historia de Cáceres".
"No tiene simbología franquista alguna"
El respaldo del Partido Popular (PP) llegó de la mano del portavoz del Gobierno municipal, Ángel Orgaz, que reprochó a los grupos de la oposición haber abandonado el debate. "Cuando no se debate y se huye del debate, como ha hecho hoy el GMS y UP, o se tiene un serio problema de entender la democracia o se tiene demasiada cobardía política", afirmó. Orgaz insistió en que el Ayuntamiento está ejerciendo un derecho legítimo al recurrir las resoluciones del Ministerio y recordó que, mientras no exista una sentencia firme, "no hay ningún incumplimiento de la ley".
El edil popular calificó además de "desaguisado en toda regla" la actuación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, al considerar que el procedimiento administrativo presenta diversas irregularidades. Según defendió, la cruz "no tiene simbología franquista alguna", ya que el pleno municipal acordó en su día sustituir la inscripción original por otra, lo que permitió, a juicio del Gobierno local, "descontextualizar el monumento y alejarlo de cualquier reconocimiento a la dictadura".
Orgaz fue aún más allá al vincular la polémica con la situación política nacional. En su opinión, todo responde a "una chapuza interesada" del Gobierno central para "generar problemas donde no los hay" y "crear un debate social para desviar la atención de un Gobierno absolutamente asolado por la corrupción". El portavoz municipal confirmó, además, que el Ayuntamiento recibió la pasada semana la desestimación del recurso administrativo presentado contra la orden ministerial y anunció que "en las próximas semanas interpondremos el correspondiente recurso ante la Audiencia Nacional".
En el turno de cierre, el portavoz de Vox volvió a cargar contra el Ejecutivo central y sostuvo que la Plaza de América "no divide a nadie", sino que el conflicto "lo crean ellos, desde los despachos de Madrid y de espaldas a la realidad social". También reivindicó el recurso ya presentado por su formación ante la Audiencia Nacional y defendió que solo un blindaje patrimonial permitirá impedir definitivamente la retirada del monumento.
La moción salió finalmente adelante con los votos favorables de PP y Vox, mientras los doce concejales del PSOE y UP permanecían fuera del salón de plenos.
Los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Cáceres han abandonado este jueves la sesión plenaria durante el debate de una moción presentada por Vox para defender la permanencia de la Cruz de los Caídos en la plaza de América, al considerar que la tramitación de esa propuesta es contraria a la Ley de Memoria Democrática.
Los doce concejales de ambas formaciones han decidido ausentarse del salón de plenos después de que el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, rechazara retirar del orden del día la iniciativa de Vox, que insta a mantener el monumento en su actual ubicación pese al requerimiento del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para proceder a su retirada.
Las portavoces del PSOE y UP, Belén Fernández y Consuelo López, respectivamente, han defendido que una institución pública "no puede utilizar sus órganos de gobierno para aprobar medidas contrarias a la ley" y han sostenido que debatir esta propuesta supone cuestionar el cumplimiento de la normativa estatal sobre memoria democrática.
Fernández ha afirmado que las instituciones democráticas tienen la obligación de “velar” por el cumplimiento de la legalidad y ha acusado al PP y a Vox de hacer "un uso partidista" del pleno para promover una iniciativa que, a su juicio, contradice el marco normativo vigente. Asimismo, ha recordado que ambas formaciones ya han recurrido por la vía judicial las resoluciones relacionadas con este asunto y ha defendido que corresponde esperar al pronunciamiento de los tribunales.
La portavoz socialista también ha señalado que la moción contradice el acuerdo aprobado por unanimidad en el pleno municipal de 2004, durante el mandato del entonces alcalde popular José María Saponi, en el que se acordó sustituir el monolito por un monumento dedicado a la paz.
Por su parte, López ha criticado que el equipo de gobierno “priorice la defensa de un símbolo franquista” frente a problemas como el acceso a la vivienda y ha acusado al ejecutivo local de incumplir tanto la Ley de Memoria Democrática como la Ley de Vivienda. A su juicio, las prioridades del gobierno municipal están “alejadas de las preocupaciones de la ciudadanía”.
Al abandono del pleno se han sumado representantes de la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA), que han respaldado la decisión de los grupos de la oposición y han sostenido que hay “numerosos vecinos a favor de la retirada del monumento, en contra de las manifestaciones realizadas por el alcalde” en ocasiones anteriores.
El portavoz de AMECECA, José Hinojosa, ha advertido de que la actitud del Gobierno municipal genera “tensión” y supone un "deslizamiento contra los valores democráticos". Ya que “cualquier ciudadano demócrata entiende que hay que cumplir las leyes, y la cruz es un símbolo franquista", ha concluido.
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