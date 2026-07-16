Los empresarios de Cáceres alertan de retrasos desde 2025 en pagos y ayudas de la Junta de Extremadura

La Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (Coepca) ha alertado de una acumulación de retrasos en la administración autonómica que, según sostiene, está afectando a empresas de distintos sectores. La organización reclama a la Junta de Extremadura que agilice el abono de ayudas, subvenciones, certificaciones de obra y facturas pendientes. La patronal cacereña describe la situación como un "colapso administrativo" y asegura que las demoras están comprometiendo la capacidad de las compañías para afrontar gastos, iniciar nuevas inversiones y mantener su actividad. Las quejas afectan, según el comunicado difundido este martes, 14 de julio, tanto a proyectos empresariales como a contratos ejecutados para la propia Administración.

El problema fue abordado durante la última Asamblea y Junta Directiva de Coepca. En esa reunión, Extrefor y Pymecon, organizaciones integradas en la Confederación, trasladaron las dificultades que sus empresas asociadas aseguran estar encontrando en su relación con la Junta. Entre los casos comunicados figuran proyectos de I+D terminados y justificados desde julio de 2025 que, según Coepca, todavía no han sido abonados. La organización también menciona certificaciones de obra y facturas pendientes de pago desde comienzos de 2026.

A estas situaciones se añaden ayudas a la inversión que acumularían demoras superiores a las habituales e incentivos regionales ya aprobados, ejecutados y justificados cuya tramitación, según las empresas, se prolonga durante años. El comunicado no concreta el número total de compañías afectadas ni la cuantía económica de los expedientes pendientes. Tampoco identifica los proyectos o contratos concretos, por lo que la dimensión global de las cantidades reclamadas deberá determinarse a partir de los datos de las empresas y de la Administración autonómica.

Coepca considera que las demoras no representan únicamente un problema de liquidez empresarial. La organización sostiene que la incertidumbre sobre las fechas de cobro dificulta la planificación financiera y puede llevar a las compañías a aplazar inversiones, contrataciones o nuevos proyectos.

Coepca reclama al Ejecutivo autonómico que desbloquee expedientes, abone facturas y reactive las licitaciones tras recibir quejas de empresas de distintos sectores, que advierten del impacto de las demoras sobre su liquidez, sus inversiones y el mantenimiento del empleo

Las asociaciones empresariales han advertido también de una reducción de nuevas licitaciones en determinados ámbitos. Esta menor actividad, según la Confederación, incrementa la incertidumbre de las empresas que dependen parcialmente de la contratación pública.

Coepca teme que 2026 pueda convertirse en un año "prácticamente en blanco" para una parte de la contratación pública de Extremadura. La afirmación se refiere a algunos sectores y deberá contrastarse con el número y el importe de los contratos publicados por los distintos órganos de la Junta durante este ejercicio.

La ausencia o el retraso de nuevos concursos afecta especialmente a las empresas que necesitan anticipar maquinaria, personal y recursos para optar a las obras y servicios públicos. La patronal reclama por ello que se acelere la tramitación de expedientes y se aporte mayor previsibilidad sobre el calendario de contratación.

La tasa de las certificaciones de obra

La Confederación recuerda además el compromiso atribuido a la Junta de eliminar, con carácter retroactivo, la tasa aplicada a las certificaciones de obra pública. Según COEPCA, esta medida todavía no se ha materializado.

La organización sostiene que numerosas empresas tuvieron en cuenta esa eliminación al calcular sus ofertas y asumir la ejecución de los trabajos. El mantenimiento de la tasa alteraría, según la patronal, las previsiones económicas sobre las que se formularon algunas propuestas.

Coepca pide que se aclare el estado de este compromiso, su alcance temporal y el procedimiento que deberán seguir las empresas para recuperar, en su caso, las cantidades abonadas.

"No estamos hablando únicamente de liquidez"

El presidente de Coepca, Diego Hernández Pavón, ha afirmado que las compañías cumplen sus obligaciones, ejecutan los proyectos, pagan salarios, proveedores e impuestos y necesitan que la Administración responda con la misma diligencia.

"Lo mínimo que pueden exigir es que la Administración responda con la misma diligencia y cumpla también con sus compromisos", ha señalado Hernández Pavón.

El presidente de la Confederación ha advertido de que el problema afecta también a la confianza de las empresas en el funcionamiento de las instituciones. "Cuando una empresa tiene que esperar años para cobrar una ayuda concedida o meses para percibir el importe de un trabajo ya ejecutado, se frena la inversión, se paralizan nuevos proyectos y se pone en riesgo la actividad económica y el empleo", ha afirmado.

Petición de una respuesta de la Junta

La entidad solicita al Gobierno extremeño que agilice los pagos pendientes, acelere la resolución y el abono de ayudas y subvenciones, reactive la contratación pública y materialice los compromisos anunciados a las empresas.

La Confederación se ha mostrado dispuesta a colaborar con la Junta para identificar las causas de las demoras y buscar soluciones que permitan recuperar la normalidad administrativa.

La organización empresarial considera que una tramitación más rápida y previsible aportaría seguridad al tejido productivo y facilitaría que las empresas pudieran seguir invirtiendo, conservando puestos de trabajo y participando en proyectos públicos en Extremadura.