La ermita de San Jorge sale de la ruina en Cáceres: así avanza su reconstrucción con la técnica del 'gemelo digital'

La ermita de San Jorge de Cáceres comienza a dejar atrás décadas de abandono y deterioro. Los trabajos para recuperar este singular edificio situado en el entorno de la ciudad se encuentran ya muy avanzados y la Junta de Extremadura confía en que puedan quedar concluidos alrededor del próximo mes de septiembre, aunque evita comprometer una fecha definitiva ante los problemas que pueden surgir en una obra de estas características.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha visitado este miércoles la ermita acompañado por la directora general de Patrimonio Cultural y Documental, Adela Rueda, y representantes del Ayuntamiento de Cáceres como el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Tirso Leal, para comprobar la evolución de una intervención en la que la Administración regional ha destinado más de 400.000 euros.

"Ha pasado demasiado tiempo", ha reconocido León en referencia a la situación en la que se encontraba este elemento patrimonial y a las décadas de reivindicaciones ciudadanas para reclamar su protección. Según ha destacado, durante años ha existido una "demanda social" para que la ermita fuera preservada, restaurada y difundida.

Cultura está rehabilitando la ermita de San Jorge. / Junta de Extremadura

Los trabajos tienen como objetivo no solo garantizar la estabilidad del edificio, sino también recuperar sus valores arquitectónicos y artísticos y preparar el entorno para que pueda convertirse en un lugar visitable. La Junta acometió inicialmente una actuación urgente, dotada con cerca de 50.000 euros, después de que un derrumbe afectara al arco de la crujía sur y a parte de la cubierta. Posteriormente impulsó la rehabilitación integral, presupuestada en 384.814 euros.

Las lluvias retrasan la intervención

La obra ha tenido que enfrentarse a numerosas dificultades, especialmente a la presencia de agua y a las lluvias registradas durante el invierno. Estos condicionantes han impedido que la intervención esté ya terminada y obligan a aprovechar los meses de verano para avanzar en los trabajos pendientes.

Galería | Estado actual de la ermita de San Jorge de Cáceres /

León ha explicado que el edificio podría estar relacionado en su origen con la existencia de un manantial, cuyas aguas habrían abastecido históricamente a los habitantes de la cercana Torre de los Molinarios y habrían dado lugar posteriormente a una charca. Esta relación permanente con el agua ha condicionado tanto la conservación del inmueble como su restauración.

A las complicaciones meteorológicas se suma la cercanía de una autovía, que también ha dificultado el desarrollo de determinados trabajos. Por ello, aunque la empresa adjudicataria mantiene el ritmo de la actuación, la Junta evita establecer un calendario cerrado.

Así avanza la rehabilitación de la ermita de San Jorge de Cáceres. / Junta de Extremadura

"Esperamos que en torno a septiembre pudiera estar finalizada esta actuación", ha señalado el consejero, que ha advertido de que un otoño lluvioso podría volver a alterar los plazos. "No me gusta aventurar fechas porque cualquier obra puede tener una serie de inconvenientes", ha añadido.

Una reconstrucción con piezas originales

Una de las principales novedades de la intervención es la utilización de un gemelo digital, una reproducción virtual del edificio elaborada mediante el escaneo detallado de la construcción. Esta herramienta ha permitido conocer con precisión la posición original de los elementos que se habían derrumbado y reconstruir el arco y la cubierta utilizando las piezas conservadas.

Según ha explicado León, la digitalización y el uso de nuevas tecnologías permiten intervenir de forma más precisa sobre el patrimonio y observar su evolución para determinar cuándo resulta necesaria una actuación urgente.

El proyecto contempla también la protección del inmueble mediante una estructura que garantice su conservación, facilite su estudio arqueológico y permita adecuar el entorno para futuras visitas.

Unas pinturas "excepcionales"

La restauración arquitectónica ha ido acompañada de una delicada intervención sobre las pinturas murales de la ermita. Adela Rueda ha resaltado su carácter "excepcional", tanto por su estado de conservación como por la expresividad y la variedad de las representaciones.

Los frescos contienen figuras de animales, elementos arquitectónicos, árboles y distintos tipos de vegetación. También presentan una abundante presencia de textos, algo poco habitual en las pinturas murales de su época y que podría indicar que estaban dirigidas a un público culto, capaz de leerlos e interpretar su significado.

Los especialistas han limpiado las superficies y retirado las sales y las costras calcáreas que impedían contemplar parte de las escenas. Además, han podido identificar zonas en las que se observa con claridad la técnica empleada para ejecutar las pinturas al fresco.

Primera investigación

El equipo de restauración ha realizado una primera investigación, aunque Patrimonio considera que las pinturas todavía pueden aportar una gran cantidad de información. La previsión es que, una vez concluidos los trabajos y abierto el espacio, otros investigadores puedan acceder al conjunto para profundizar en su estudio.

La recuperación permitirá así sacar del olvido uno de los elementos más singulares del patrimonio cacereño y convertirlo en un nuevo recurso cultural en el entorno de la capital. La intención de la Junta es que la ermita complemente la oferta del casco histórico y atraiga también a visitantes interesados en conocer otros espacios patrimoniales situados fuera de la ciudad monumental.

"De lo que se trata ahora es de ponerla en valor y difundir esta maravilla", ha concluido León, quien ha asegurado que la Administración regional no permitirá que un bien cultural de estas características vuelva a venirse abajo.