Los dos olmos centenarios de Cáceres se someten a un exhaustivo estudio para garantizar su conservación

El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, ha presentado los trabajos de evaluación y diagnóstico que el Ayuntamiento está llevando a cabo en los árboles centenarios y singulares de la ciudad para conocer su estado de conservación y planificar las actuaciones necesarias para su preservación. La presentación ha tenido lugar junto al olmo centenario situado en la avenida de Alemania, un ejemplar con una antigüedad estimada de unos 150 años que, junto al olmo ubicado junto al Palacio de Justicia, constituye uno de los árboles de mayor valor patrimonial de Cáceres. En la visita también han participado dos técnicos de la empresa Thaler, encargada de realizar los estudios especializados sobre estos ejemplares.

Una inversión para proteger los olmos centenarios

"Desde el Ayuntamiento, en colaboración con la empresa Thaler, llevamos a cabo un seguimiento continuo de nuestros árboles centenarios y singulares. Este trabajo incluye labores de vigilancia, conservación, tratamiento y análisis para conocer en todo momento cuál es su estado de salud. Realizar este seguimiento es fundamental, ya que nos permite controlar su evolución, detectar posibles afecciones de forma temprana y adoptar las medidas necesarias para garantizar su conservación. La inversión destinada a estos dos olmos asciende a 3.000 euros. Además, en las últimas semanas se han realizado estudios especializados con tecnología de última generación que permiten analizar tanto el estado exterior como el interior de los ejemplares. Gracias a estos sistemas de diagnóstico y al trabajo de los técnicos especializados, podemos conocer con precisión cómo se encuentra cada árbol y planificar las actuaciones más adecuadas para su mantenimiento. Para nosotros, conservar el patrimonio natural de la ciudad es una prioridad. Estos árboles centenarios forman parte de la identidad de Cáceres y constituyen un valioso legado ambiental e histórico. Se trata de ejemplares catalogados y sometidos a un control permanente, de los que incluso conservamos un registro fotográfico que demuestra su presencia en la ciudad desde la década de 1940 y permite seguir su evolución a lo largo del tiempo. Son árboles muy apreciados tanto por los cacereños como por quienes nos visitan y representan un elemento esencial de nuestro patrimonio natural, por lo que debemos seguir trabajando para asegurar su conservación para las generaciones futuras", explica Muriel.

Resistografía y tomografía sónica para analizar los ejemplares

Sílvia Sánchez, técnica de comunicación y educación ambiental de Thaler, ha mencionado que se ha llevado a cabo una inspección técnica avanzada del arbolado urbano por parte de un equipo de especialistas en arboricultura y gestión del arbolado. Durante la evaluación se han empleado dos técnicas de diagnóstico no invasivas: la resistografía y la tomografía sónica, que permiten analizar el estado del interior del tronco, la estructura interna de la madera y el comportamiento biomecánico de los ejemplares.

En el caso concreto del olmo centenario situado en la avenida de Alemania, con más de 100 años de antigüedad, se han realizado dos tomografías sónicas y una prueba de resistografía con el objetivo de conocer el estado de conservación de su madera. Estas técnicas permiten determinar el nivel de resistencia del interior del tronco e identificar la presencia de madera mecánicamente activa, capaz de soportar cargas estructurales, o de madera degradada o no estructural. Toda la información obtenida a través de este estudio técnico servirá como base para definir las medidas más adecuadas de conservación, seguimiento y gestión a largo plazo de este ejemplar. El objetivo es garantizar su preservación y contribuir al mantenimiento de la infraestructura arbórea de la ciudad de Cáceres en las mejores condiciones posibles.

El estrés climático, un reto para los árboles urbanos

En relación con los efectos del cambio climático sobre el arbolado urbano, Sánchez ha señalado que el incremento de las temperaturas y de los episodios de estrés hídrico está afectando cada vez más a determinadas especies, especialmente a aquellas que se encuentran en entornos urbanos. Ha explicado que factores como el reducido tamaño de los alcorques, la elevada superficie pavimentada o la proximidad al tráfico dificultan el desarrollo de los árboles y aumentan su vulnerabilidad al estrés térmico, lo que hace que algunas especies presenten un deterioro cada vez más acusado.

Nuevas plantaciones para recuperar la Ribera del Marco

Por último, Pedro Muriel ha destacado que algunos de los ejemplares más afectados se localizan en la Ribera del Marco. En este sentido, ha puesto en valor la colaboración con la Asociación Amigos de la Ribera, que desarrolla campañas de plantación para contribuir a la recuperación de este espacio. Asimismo, ha anunciado que el próximo otoño se llevará a cabo una nueva plantación de olmos pertenecientes a una variedad genética resistente a la grafiosis, con el objetivo de favorecer la conservación y renovación de esta especie en la ciudad.