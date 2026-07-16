La parte antigua solicita más controles acústicos en los grandes conciertos de la plaza Mayor Cáceres

La Asociación Vecinal Ciudad Monumental de Cáceres ha presentado una denuncia ante el ayuntamiento por las molestias que, según sostiene, ocasionó el gran concierto celebrado el pasado 9 de julio en la plaza Mayor. La entidad pide que se compruebe si el evento respetó las condiciones acústicas previstas en su autorización y reclama información sobre los controles realizados durante su desarrollo.

El escrito, registrado el 14 de julio, señala que se trataba del segundo concierto celebrado en la plaza Mayor en apenas una semana y que el volumen de la música provocó molestias en viviendas próximas al recinto. La asociación explica que a las 23.28 horas contactó telefónicamente con la Policía Local para solicitar una medición de los niveles sonoros.

Medios necesarios

Según la versión recogida en la denuncia, los agentes indicaron que en ese momento no disponían de los medios necesarios para efectuar la medición y recomendaron presentar el correspondiente escrito ante el Registro General del Ayuntamiento. La entidad vecinal considera que esta circunstancia dificultó la comprobación inmediata de los niveles de ruido, ya que se trataba de una situación puntual que resulta difícil verificar una vez finalizado el espectáculo.

La asociación ha adjuntado a su escrito diferentes archivos de audio grabados desde el interior de una vivienda de la calle Zapatería, así como capturas de mediciones realizadas mediante una aplicación instalada en un teléfono móvil. Parte de estas pruebas fueron recogidas alrededor de la una de la madrugada, tanto en el exterior como dentro de una vivienda cercana a la plaza Mayor.

Sin carácter oficial

La propia entidad reconoce, no obstante, que estas mediciones no tienen carácter oficial, puesto que no fueron realizadas con un sonómetro homologado. Por este motivo, las presenta únicamente como indicios de las molestias soportadas por los residentes y solicita que sean incorporadas al expediente junto con los posibles informes técnicos municipales.

La denuncia pide al ayuntamiento que aclare si se efectuaron mediciones acústicas antes, durante o después del concierto y que facilite, en caso de existir, los correspondientes informes. También solicita información sobre el protocolo que sigue la Policía Local cuando recibe avisos relacionados con el ruido durante la celebración de eventos públicos.

Los motivos

Además, la asociación reclama conocer los motivos por los que no pudo realizarse la medición solicitada aquella noche. En caso de que los informes municipales detecten algún incumplimiento de la normativa o de las condiciones establecidas en la autorización del concierto, pide que se adopten las medidas correctoras que correspondan.

La petición vecinal busca, en definitiva, que la celebración de conciertos y otras actividades culturales en la plaza Mayor pueda compatibilizarse con el descanso de quienes residen en el entorno. La asociación también había difundido previamente sus quejas mediante vídeos e imágenes publicados en las redes sociales, en los que etiquetó al Ayuntamiento, al alcalde y a la organización del evento.