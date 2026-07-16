Plante de la izquierda en Cáceres: PSOE y Unidas Podemos abandonan el pleno por una moción sobre la Cruz

Los concejales del PSOE y Unidas Podemos han abandonado este jueves el pleno del Ayuntamiento de Cáceres durante el debate de una moción presentada por Vox que insta a la Junta de Extremadura y al consistorio a proteger la Cruz de los Caídos. Ambos grupos habían solicitado previamente al alcalde, Rafa Mateos, que retirase el punto del orden del día, una petición que ha sido rechazada por el regidor al argumentar que la propuesta debía debatirse.

La moción, defendida por el concejal Eduardo Gutiérrez, defendía reforzar la protección del monumento, mantenerlo en su ubicación actual e instar a la Junta de Extremadura a iniciar los trámites para su declaración como Bien de Interés Cultural. La iniciativa llega después de la inclusión del monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática, que defendía su retirada de su actual emplazamiento.

La portavoz socialista, Belén Fernández, ha explicado que su grupo decidió abandonar la sesión porque considera que la iniciativa pretende instar al ayuntamiento a incumplir la normativa. "Las instituciones democráticas están obligadas a velar por el cumplimiento de la norma y el objetivo de esta moción es instar desde este ayuntamiento a que se incumpla", ha asegurado.

Cuando han planteado la posibilidad de la retirada del punto del orden del día, Rafa Mateos, alcalde de la ciudad, ha señalado que "no se está incumpliendo ninguna normativa y no hay ninguna resolución que diga que el acuerdo adoptado para la retirada es firme y definitivo. Vamos a pelear porque consideramos que es tremendamente injusto y la normativa es la misma que había hace 4 años, cuando aquí y en la Junta gobernaba el PSOE".

Degradación institucional

Fernández ha calificado lo sucedido como una "degradación institucional" y ha acusado al Partido Popular y a Vox de utilizar el órgano de representación de los cacereños para "contravenir o contradecir el marco jurídico". La portavoz ha recordado que ambos partidos ya han recurrido por las vías legales las decisiones relacionadas con la retirada de la cruz y ha defendido que deberán aceptar el resultado de esos procedimientos cuando se resuelvan.

Belén Fernández, portavoz del PSOE. / Carlos Gil

La dirigente socialista también ha señalado que la propuesta de Vox contradice un acuerdo plenario aprobado por unanimidad en 2004, durante la etapa de José María Saponi como alcalde, para retirar el monolito y sustituirlo por un monumento dedicado a la paz.

Fernández ha reprochado además a Mateos que, cuando era portavoz de la oposición, reclamase el cumplimiento de aquel acuerdo y que ahora "se alinee con las posiciones más radicales de la ultraderecha". "A nosotros nos parece inaudito que el alcalde de Cáceres esté instando a la polarización social en esta ciudad", ha afirmado. A su juicio, la controversia también puede servir para "desviar el foco de atención" sobre lo que considera una falta de gestión del equipo de gobierno.

Unidas Podemos

La portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, también ha criticado la postura municipal y ha considerado "lamentable" que un alcalde democrático defienda "a ultranza" un símbolo que, según ha expresado, representa a quienes fusilaron a otro alcalde democrático de Cáceres. Ha asegurado que la cruz carece de valor artístico o patrimonial y ha contrapuesto su defensa con la intención municipal de reformar el bulevar de la avenida Virgen de la Montaña, al que sí ha atribuido valor urbanístico.

Consuelo López, portavoz de UP. / Carlos Gil

Amececa

A las críticas se ha sumado Pepe Hinojosa, vicepresidente de Amececa (Asociación para el Memorial del Cementerio de Cáceres, que ha convocado la protesta), quien ha mostrado su preocupación por la postura del alcalde. Hinojosa ha rechazado la afirmación de que nadie quiera retirar la cruz y ha utilizado la salida de los concejales de la oposición como muestra de que existe una parte de la ciudadanía favorable a su eliminación. "Nos preocupa muchísimo que el alcalde, que pidió su retirada en 2020, esté defendiendo ahora que se mantenga un monumento que es un símbolo franquista cuando la ley está pidiendo que se quite", ha declarado.

Pepe Hinojosa, vicepresidente de Amececa. / Carlos Gil

El representante de la asociación ha advertido de que la actitud del Gobierno municipal genera tensión y supone, a su juicio, un "deslizamiento contra los valores democráticos". "Cualquier ciudadano demócrata entiende que hay que cumplir las leyes y la cruz es un símbolo franquista", ha concluido.