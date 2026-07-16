Con sombra en verano y al aire libre el resto del año: el nuevo diseño de parques infantiles en Cáceres

Cinco parques infantiles de la ciudad cambiarán de aspecto durante los meses de verano para proteger del sol a los niños y a sus familias, pero recuperarán su configuración al aire libre durante el resto del año. El Ayuntamiento de Cáceres prevé instalar sistemas de sombra desmontables en áreas de juego de Mejostilla, Residencial Universidad, El Junquillo, La Cañada y Vistahermosa.

La Mesa de Contratación ha propuesto adjudicar las obras a la empresa Arcoiris por un importe de 246.000 euros. El proyecto introduce un modelo de entoldado concebido específicamente para adaptarse a las distintas estaciones: las cubiertas permanecerán colocadas entre junio y septiembre, coincidiendo con los meses de temperaturas más elevadas, y serán retiradas una vez concluida la temporada estival.

Toldos desmontables

Las nuevas zonas de sombra se crearán mediante estructuras metálicas sobre las que se colocarán toldos vela. Este sistema permitirá reducir la exposición directa a la radiación solar en los momentos de mayor calor y ampliar las horas en las que pueden utilizarse las áreas infantiles, especialmente durante la mañana y las últimas horas de la tarde.

La actuación llegará al parque de Fernando Turégano, en Mejostilla; al de Residencial Universidad; al situado en la plaza de la Palmera, en El Junquillo; y a los espacios infantiles de La Cañada y Vistahermosa. El proyecto se reparte así por cinco barrios de la ciudad que habían trasladado la necesidad de mejorar las condiciones de uso de estas instalaciones durante el verano.

Instalación temporal

La retirada de las lonas durante el resto del año busca evitar su deterioro por las lluvias, el viento y otras condiciones meteorológicas, además de prolongar la vida útil de los materiales. De esta forma, los parques mantendrán su carácter abierto durante el otoño, el invierno y la primavera, mientras que en verano contarán con una mayor superficie protegida frente al sol.

Los trabajos incluirán movimientos de tierra, cimentaciones y la instalación de las estructuras portantes. También se colocarán las membranas textiles y se llevarán a cabo las labores de reposición y acabado necesarias en cada una de las áreas afectadas.

Adaptación al calor

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha señalado que la actuación permitirá disponer de parques infantiles "más cómodos, seguros y utilizables durante buena parte del año". El edil ha recordado que las altas temperaturas condicionan el uso de estos espacios en verano y llevan a muchas familias a evitarlos durante las horas centrales del día.

Bazo ha subrayado además que la inversión responde a una demanda planteada desde distintos barrios. "Nuestro objetivo es seguir adaptando los espacios públicos a las nuevas condiciones climáticas, haciendo de Cáceres una ciudad cada vez más amable, accesible y preparada para disfrutar de sus parques y zonas verdes", ha afirmado.