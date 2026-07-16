Podemos tilda de “majadería” el proyecto de aeródromo en Cáceres: "¿La gente va a empezar a comprar avionetas en Wallapop?"

El debate sobre la utilidad del aeródromo de Cáceres se ha erigido como un protagonista inesperado en pleno municipal de este jueves, hasta el punto de convertirse en el principal foco de confrontación durante la discusión de una moción del PSOE para reclamar a la Junta de Extremadura 43 millones de euros en inversiones para la ciudad. El edil de UP Álvaro Jaén ha cargado contra la infraestructura, que ha calificado de "majadería", ironizando con que "¿la gente va a empezar a comprar avionetas en Wallapop?" para resolver los problemas de movilidad de Extremadura.

Enmienda

El debate surgió después de que UP presentara una enmienda para eliminar de la moción socialista la partida destinada al aeródromo, manteniendo el respaldo al resto de inversiones propuestas. "No sabemos qué pinta este punto aquí. Si se retira ese punto, el resto los aprobamos encantados", afirmó Jaén.

El edil defendió que la ciudad y la región tienen carencias mucho más urgentes en materia de transporte y puso como ejemplo las dificultades para desplazarse en tren entre Cáceres y Plasencia. "Tenemos problemas incluso de tren histórico. No hay comunicación en horario laboral con Plasencia", lamentó.

Jaén cuestionó además que el futuro aeródromo vaya a responder a una necesidad real de la ciudadanía. "Se ha dicho que no va a ser de uso más que privado, restringido, corporativo, deportivo y turístico", recordó, antes de preguntarse si realmente los problemas de comunicación de Extremadura "se solucionan con avionetas".

En ese contexto lanzó frases de corte irónico, como: "La gente va a empezar a comprar avionetas en Wallapop y va a venir a trabajar o a llevar a los críos al colegio en una avioneta", para concluir que "estas majaderías son insostenibles" y que el proyecto está "completamente fuera de lugar".

El concejal sostuvo que la inversión beneficiaría únicamente a personas con un elevado poder adquisitivo. "Creo que esto de que vayamos unos en Lamborghini y otros en un C-15 no nos entra en la cabeza", afirmó, añadiendo que el aeródromo serviría para que "determinados sujetos con determinadas rentas tengan un sitio más cómodo para desplazarse", en lugar de resolver las necesidades de transporte del conjunto de la población.

Dudas del PSOE

La portavoz socialista, Belén Fernández, rechazó la enmienda y defendió mantener la partida para financiar la redacción del proyecto. Reconoció, no obstante, que el PSOE mantiene "serias dudas" tanto sobre la ubicación elegida como sobre la viabilidad definitiva de la infraestructura.

"Tenemos nuestras serias dudas sobre que la ubicación sea la adecuada y sobre que el proyecto sea realmente lo que necesita esta ciudad", señaló Fernández. Sin embargo, argumentó que "a nosotros sí nos demanda la ciudadanía esta infraestructura, sobre todo en previsión del futuro desarrollo industrial", por lo que consideró necesario financiar la elaboración del proyecto técnico y la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.

La moción socialista, que reclamaba incorporar 43 millones de euros a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para financiar una docena de proyectos estratégicos en Cáceres fue finalmente rechazada con los votos en contra de PP y Vox, mientras que UP se abstuvo después de que no prosperara su propuesta para excluir la inversión destinada al aeródromo.