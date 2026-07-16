Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Futuro residencial

La última vivienda del Alto de Fuente Fría (Cáceres), antes de la demolición: entre el pacto y la vía administrativa

La Agrupación de Interés Urbanístico San Francisco 06 prevé solicitar este mes al ayuntamiento el inicio del procedimiento administrativo, aunque mantiene abierta la posibilidad de resolver el conflicto de forma amistosa con la familia afectada

Demoliciones en el antiguo núcleo de casas del Alto de Fuente Fría.

Demoliciones en el antiguo núcleo de casas del Alto de Fuente Fría. / Carlos Gil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La situación de la última casa del Alto de Fuente Fría que sigue sin una salida pactada afronta ahora un escenario decisivo. Tras meses de conversaciones y con el desarrollo urbanístico avanzando a su alrededor, la negativa de sus residentes a aceptar la compensación prevista en el proyecto abre la puerta al inicio de los trámites administrativos para hacer efectiva la ocupación del inmueble.

La Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) San Francisco 06 prevé solicitar a finales de julio al Ayuntamiento de Cáceres que active el procedimiento establecido. No obstante, mantiene abierta la posibilidad de "resolver el conflicto de forma extrajudicial y pacífica" si los ocupantes aceptan finalmente las condiciones planteadas. Desde la entidad niegan haber fijado una fecha límite para que los residentes abandonen la vivienda. Aseguran que únicamente les trasladaron que "el margen para formalizar voluntariamente el acta de ocupación se estaba agotando" y que, si mantenían su rechazo, habría que recurrir a las vías legales disponibles.

Sin margen para negociar

Asimismo, sostienen que siempre han tratado de alcanzar una solución amistosa "en las mismas condiciones que con el resto de los propietarios" y rechazan haber ejercido ningún tipo de presión. Las compensaciones económicas, subrayan, no se negocian de forma individual, sino que se determinan conforme a la normativa urbanística: por un lado, se indemnizan las construcciones incompatibles con el proyecto de urbanización y, por otro, se abona el aprovechamiento urbanístico correspondiente al suelo.

Los representantes de la agrupación afirman que se ha concedido un amplio margen para encontrar una alternativa residencial y que incluso se facilitaron anuncios de inmuebles ajustados al importe que está previsto abonar. "No podemos hacer más", recalcan.

Los residentes, sin embargo, sostienen que la cantidad ofrecida resulta insuficiente para adquirir otro hogar y rechazan abandonar la casa en esas condiciones. Aunque no se cierran por completo a una salida pactada, reclaman una cuantía que les permita acceder a una alternativa residencial y han dejado el asunto en manos de su abogado.

Joaquina García mantiene su rechazo a abandonar la casa en las condiciones planteadas.

Joaquina García mantiene su rechazo a abandonar la casa en las condiciones planteadas. / Carlos Gil

Siguiente paso

Una vez registrada la solicitud por parte de la agrupación, corresponderá al Ayuntamiento de Cáceres tramitar el expediente y notificarlo formalmente a los propietarios. Si estos mantienen su negativa a permitir la ocupación, el consistorio deberá solicitar autorización judicial para seguir adelante.

La apertura de esta vía no impedirá que ambas partes alcancen un pacto durante el proceso. Los representantes de la AIU aseguran que el acta de ocupación podrá formalizarse voluntariamente en cualquier momento y que mantendrán abierta hasta el final una solución extrajudicial. "Aunque presentemos la solicitud, si posteriormente aceptan las condiciones, podremos resolverlo de forma pactada", insisten.

Transformación prevista

El conflicto se produce en la recta final del desmantelamiento del antiguo núcleo de viviendas del Alto de Fuente Fría. La mayoría de los propietarios ya ha alcanzado un acuerdo con la Agrupación de Interés Urbanístico San Francisco 06, encargada de impulsar y ejecutar la actuación prevista en estos terrenos, y buena parte de las construcciones ha sido derribada.

Noticias relacionadas y más

La liberación de este suelo permitirá desarrollar un proyecto que contempla la construcción de 415 apartamentos y la cesión al Ayuntamiento de Cáceres de los terrenos necesarios para crear un corredor verde y un parque fluvial en la Ribera del Marco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un amplio despliegue policial sorprende a vecinos y viandantes en Antonio Hurtado
  2. Manolo Bejarano, diestro de Cáceres: 'Me quedan cinco meses para jubilarme como torero, con 14 cornadas y orgulloso de un trabajo que ha sido mi vida y mi pasión
  3. Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar
  4. Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres
  5. Largas colas y quejas de los espectadores cada miércoles en Multicines Cáceres: 'Entramos a la sala con 30 minutos de retraso
  6. El apoyo del barrio impulsa a Lucía Núñez a seguir al frente de su librería en Cáceres tras la muerte de su marido: 'Quiero seguir luchando por nuestro proyecto
  7. La promesa de la variante de Malpartida de Cáceres de devolver el silencio a los vecinos
  8. El pueblo de Cáceres donde las piedras cuentan historias de nobles y obispos

La Virgen del Carmen procesiona por el recinto monumental de Cáceres arropada por cientos de fieles: "Es emocionante verla salir"

Podemos tilda de “majadería” el proyecto de aeródromo en Cáceres: "¿La gente va a empezar a comprar avionetas en Wallapop?"

Podemos tilda de “majadería” el proyecto de aeródromo en Cáceres: "¿La gente va a empezar a comprar avionetas en Wallapop?"

Cortes de tráfico este viernes en una de las principales avenidas de Cáceres: horario y tramo afectado

Cortes de tráfico este viernes en una de las principales avenidas de Cáceres: horario y tramo afectado

La Cruz rompe el pleno de Cáceres entre acusaciones de "cobardía política" y un nuevo pulso al Gobierno

La Cruz rompe el pleno de Cáceres entre acusaciones de "cobardía política" y un nuevo pulso al Gobierno

Plante de la izquierda en Cáceres: PSOE y Unidas Podemos abandonan el pleno por una moción sobre la Cruz

Plante de la izquierda en Cáceres: PSOE y Unidas Podemos abandonan el pleno por una moción sobre la Cruz

Cáceres proyecta 4.700 metros cuadrados para el peatón en la plaza Marrón: todas las imágenes de su gran transformación

El atasco del carné de conducir en Cáceres llega a la Asamblea con más de 3.300 pruebas pendientes

El atasco del carné de conducir en Cáceres llega a la Asamblea con más de 3.300 pruebas pendientes

Así ven los niños el patrimonio de Cáceres: 12 creaciones únicas ya se exhiben en el Museo de Cáceres

Así ven los niños el patrimonio de Cáceres: 12 creaciones únicas ya se exhiben en el Museo de Cáceres
Tracking Pixel Contents