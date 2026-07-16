La última vivienda del Alto de Fuente Fría (Cáceres), antes de la demolición: entre el pacto y la vía administrativa

La situación de la última casa del Alto de Fuente Fría que sigue sin una salida pactada afronta ahora un escenario decisivo. Tras meses de conversaciones y con el desarrollo urbanístico avanzando a su alrededor, la negativa de sus residentes a aceptar la compensación prevista en el proyecto abre la puerta al inicio de los trámites administrativos para hacer efectiva la ocupación del inmueble.

La Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) San Francisco 06 prevé solicitar a finales de julio al Ayuntamiento de Cáceres que active el procedimiento establecido. No obstante, mantiene abierta la posibilidad de "resolver el conflicto de forma extrajudicial y pacífica" si los ocupantes aceptan finalmente las condiciones planteadas. Desde la entidad niegan haber fijado una fecha límite para que los residentes abandonen la vivienda. Aseguran que únicamente les trasladaron que "el margen para formalizar voluntariamente el acta de ocupación se estaba agotando" y que, si mantenían su rechazo, habría que recurrir a las vías legales disponibles.

Sin margen para negociar

Asimismo, sostienen que siempre han tratado de alcanzar una solución amistosa "en las mismas condiciones que con el resto de los propietarios" y rechazan haber ejercido ningún tipo de presión. Las compensaciones económicas, subrayan, no se negocian de forma individual, sino que se determinan conforme a la normativa urbanística: por un lado, se indemnizan las construcciones incompatibles con el proyecto de urbanización y, por otro, se abona el aprovechamiento urbanístico correspondiente al suelo.

Los representantes de la agrupación afirman que se ha concedido un amplio margen para encontrar una alternativa residencial y que incluso se facilitaron anuncios de inmuebles ajustados al importe que está previsto abonar. "No podemos hacer más", recalcan.

Los residentes, sin embargo, sostienen que la cantidad ofrecida resulta insuficiente para adquirir otro hogar y rechazan abandonar la casa en esas condiciones. Aunque no se cierran por completo a una salida pactada, reclaman una cuantía que les permita acceder a una alternativa residencial y han dejado el asunto en manos de su abogado.

Joaquina García mantiene su rechazo a abandonar la casa en las condiciones planteadas. / Carlos Gil

Siguiente paso

Una vez registrada la solicitud por parte de la agrupación, corresponderá al Ayuntamiento de Cáceres tramitar el expediente y notificarlo formalmente a los propietarios. Si estos mantienen su negativa a permitir la ocupación, el consistorio deberá solicitar autorización judicial para seguir adelante.

La apertura de esta vía no impedirá que ambas partes alcancen un pacto durante el proceso. Los representantes de la AIU aseguran que el acta de ocupación podrá formalizarse voluntariamente en cualquier momento y que mantendrán abierta hasta el final una solución extrajudicial. "Aunque presentemos la solicitud, si posteriormente aceptan las condiciones, podremos resolverlo de forma pactada", insisten.

Transformación prevista

El conflicto se produce en la recta final del desmantelamiento del antiguo núcleo de viviendas del Alto de Fuente Fría. La mayoría de los propietarios ya ha alcanzado un acuerdo con la Agrupación de Interés Urbanístico San Francisco 06, encargada de impulsar y ejecutar la actuación prevista en estos terrenos, y buena parte de las construcciones ha sido derribada.

La liberación de este suelo permitirá desarrollar un proyecto que contempla la construcción de 415 apartamentos y la cesión al Ayuntamiento de Cáceres de los terrenos necesarios para crear un corredor verde y un parque fluvial en la Ribera del Marco.