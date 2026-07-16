Así ven los niños el patrimonio de Cáceres: 12 creaciones únicas ya se exhiben en el Museo de Cáceres

La exposición 'Cáceres: ¡Menuda ciudad!' ya puede visitarse en el Museo de Cáceres. La muestra reúne doce piezas elaboradas por escolares de 4.º de Educación Primaria y por jóvenes de hasta 20 años, quienes, a través de sus creaciones, rinden homenaje a algunos de los principales elementos del patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Cáceres y de Extremadura. La presentación de la exposición ha contado con la participación de la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados; la directora general de Patrimonio Cultural y Documental, Adela Rueda; y la coordinadora de la muestra, Elena Guerra, impulsora de la iniciativa.

Una apuesta cultural para el verano

La exposición forma parte de la programación estival del Museo de Cáceres y podrá visitarse hasta el próximo 30 de septiembre. Esta muestra se suma a las actividades organizadas por la institución durante los meses de verano, entre las que destacan el primer ciclo de conciertos celebrado en la Casa de los Caballos y los campamentos de verano del museo, recientemente finalizados.

Con esta programación, el Museo de Cáceres mantiene su actividad cultural durante la época estival y continúa abierto al público, ofreciendo una amplia propuesta tanto para la ciudadanía cacereña como para los numerosos visitantes y turistas que llegan a la ciudad durante estos meses. "Esta muestra mezcla las nuevas tecnologías con el patrimonio, la didáctica y la difusión. Una oportunidad fantástica para divulgar el patrimonio", afirma Preciados.

Patrimonio, innovación y trabajo en equipo

Por su parte, la coordinadora de la muestra, Elena Guerra, explicó el origen de esta iniciativa de ámbito nacional, un proyecto educativo y artístico que ha implicado a centros escolares y entidades de distintas ciudades españolas, entre ellas Cáceres, Valladolid, Ponferrada y Madrid. En el caso de Cáceres, han participado cinco centros y colectivos: el Colegio Licenciados Reunidos, el Instituto Virgen de Guadalupe, el IES García Téllez, la Asociación Okola y Coconet Mentes Creativas. Además, la iniciativa ha contado también con la colaboración de un instituto de Badajoz.

"Se trata de un proyecto transversal que combina diferentes disciplinas. Por un lado, trabaja el arte, la historia y el patrimonio, y, por otro, incorpora la fabricación digital, una vertiente más vinculada al diseño, las matemáticas y la tecnología. Cada centro ha desarrollado el proyecto con su propia metodología, adaptándolo a su realidad y a su alumnado. Además, hemos contado con una formación específica impartida con el apoyo de Fundecyt, dentro de sus programas de cultura científica y financiada con fondos europeos. Gracias a ese respaldo, varias personas nos han acompañado durante todo el proceso de aprendizaje, enseñándonos tanto a diseñar las piezas como a montar y utilizar las impresoras 3D", señala Guerra.

Elena Guerra durante su intervención, en la que detalló el origen y el desarrollo de esta propuesta cultural y educativa. / Esteban Valero Vizcano

Acercar el patrimonio a las nuevas generaciones

Por último, la directora general de Patrimonio Cultural y Documental, Adela Rueda, destacó que esta iniciativa se enmarca en la estrategia de la Junta de Extremadura para impulsar proyectos que combinen la didáctica, la innovación tecnológica y la divulgación del patrimonio cultural, una línea de trabajo que desarrolla en colaboración con el Museo de Cáceres. Rueda subrayó que este proyecto, que se pone en marcha por primera vez, busca acercar el patrimonio a los más jóvenes mediante herramientas tecnológicas que despierten su interés y hagan más atractivo su conocimiento. En este sentido, señaló que patrimonio y tecnología son hoy "dos ámbitos estrechamente ligados" y defendió el uso de la innovación como una vía eficaz para fomentar entre el alumnado la valoración y conservación del patrimonio cultural.