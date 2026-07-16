La Virgen del Carmen procesiona por el recinto monumental de Cáceres arropada por cientos de fieles: "Es emocionante verla salir"

El olor a incienso, la música y el calor se apoderaron este jueves del casco antiguo de Cáceres durante la eucaristía y la posterior procesión organizadas con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen. Cientos de fieles y devotos aguardaron la salida de la imagen en las inmediaciones de la parroquia de Santiago y la acompañaron a lo largo del recorrido por la ciudad monumental, en una jornada que sirvió para poner el broche final a los cultos celebrados desde el pasado 7 de julio.

La tarde comenzó con el rezo del Santo Rosario y continuó con la eucaristía en honor de la Virgen, amenizada por el Grupo Teselas. Durante la ceremonia se llevó a cabo la imposición del santo escapulario a los devotos que lo habían adquirido previamente.

La celebración contó con la colaboración de las tres cofradías con sede en la iglesia de Santiago (Jesús Nazareno, Sagrada Cena y Virgen de Guadalupe del Vaquero), que han trabajado junto al párroco Javier Romero en la preparación del novenario y la salida procesional.

Fotogalería | La procesión de la Virgen del Carmen en Cáceres, en imágenes / Carlos Gil

Marco incomparable

La talla partió del templo pasados unos minutos de las nueve y media de la noche, la hora prevista para el inicio, mientras la Banda Municipal de Música de Cáceres interpretaba el himno nacional y entre los asistentes se escuchaba algún grito de "¡Viva la Virgen del Carmen!".

A continuación, la comitiva avanzó por Camberos y Muñoz Chaves hasta la plaza del Duque, continuó por Gabriel y Galán y alcanzó la plaza Mayor, desde donde accedió al recinto monumental a través del Arco de la Estrella. El recorrido prosiguió por la calle de la Estrella, la plaza de Santa María, Tiendas, la Plazuela del Socorro y Godoy, con el conjunto histórico como escenario privilegiado, antes de emprender el regreso a la parroquia.

Afluencia pese al calor

Como en ediciones anteriores, la cita volvió a registrar una elevada participación y respondió a las expectativas de las hermandades. Numerosos cacereños arroparon desde el primer momento a la Virgen del Carmen, patrona de la Policía Local, y aguardaron su paso en distintos puntos del recorrido. Entre los asistentes figuraron también varios representantes del equipo de Gobierno, que participaron en los actos religiosos y se sumaron después al cortejo.

A las puertas del templo se repetía una misma sensación. "Es emocionante verla salir", comentaban algunos devotos antes del inicio de la marcha. Las altas temperaturas también marcaron la celebración, pese a que la salida se produjo una vez superadas las horas de mayor intensidad. Aun así, la organización distribuyó agua entre los participantes y permaneció atenta durante todo el trayecto a los hermanos encargados de portar el paso.

775 aniversario

La conmemoración del 775 aniversario de la entrega del escapulario del Carmen a San Simón Stock permitió además poner el foco en una de las principales singularidades de la talla venerada en la parroquia de Santiago, que reproduce precisamente ese momento. "A diferencia de la mayoría de las representaciones de la Virgen del Carmen, en las que aparecen únicamente la Virgen y el Niño, la nuestra es una de las pocas que incorpora a San Simón Stock en el momento de recibir el escapulario", explica Ricardo Fernández, mayordomo de la Cofradía de la Sagrada Cena.

Cartel anunciador del novenario y la procesión de la Virgen del Carmen en Santiago. / Cedida a El Periódico

El representante de la hermandad también destaca la dimensión religiosa de esta pieza y rechaza que pueda entenderse como un mero elemento de protección. "No se trata de un amuleto ni un objeto mágico. La devoción al escapulario es algo muy serio y queremos darle la dignidad que tiene", afirma. Dentro de la tradición carmelita, expresa el vínculo de los fieles con la Virgen y su compromiso con la vida cristiana.

Para las cofradías de Santiago, mantener viva esta cita supone preservar una celebración estrechamente vinculada al templo cacereño. "Para nosotros es un orgullo y una satisfacción formar parte de este legado y trabajar para que siga vivo", subraya Fernández.