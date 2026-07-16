Los Vivancos, Sara Baras, Ángel Martín y Medina Azahara llegan al Palacio de Congresos de Cáceres

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá durante los meses de septiembre y octubre una programación cultural marcada por la música, la danza, el humor y los espectáculos familiares, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

La agenda comenzará el 12 de septiembre, a las 21.00 horas, con Los Vivancos Live, un espectáculo que combina flamenco, danza, acrobacias y música en directo. El mes de octubre arrancará el día 3, a las 21.00 horas, con Homenaje a Dire Straits, un concierto tributo a la legendaria banda británica. Las entradas están disponibles desde 26 euros.

Humor y flamenco, protagonistas de octubre

El 4 de octubre será el turno del humorista Ángel Martín, que llegará a Cáceres con su espectáculo 'Somos Monos'. La apertura de puertas está prevista para las 17.00 horas y las entradas pueden adquirirse desde 22 euros. La bailaora Sara Baras actuará el 16 de octubre, a las 21.00 horas, en una de las citas más destacadas de la programación otoñal. Las entradas tienen un precio a partir de 53,60 euros.

Ángel Martín, humorista. / Cedida

Del entretenimiento infantil al rock de Medina Azahara

El 17 de octubre, a las 18.00 horas, el público familiar podrá disfrutar de La Fiesta de Mickey Mouse, un espectáculo pensado para los más pequeños, con entradas desde 13 euros. La programación concluirá el 31 de octubre, a las 21.00 horas, con el concierto de Medina Azahara, una de las bandas más representativas del rock andaluz, cuyas entradas están disponibles desde 36 euros.

Con esta oferta, el Palacio de Congresos de Cáceres se consolida como uno de los principales espacios culturales de la ciudad durante el inicio de la temporada de otoño, con una programación que reúne grandes nombres de la música, el flamenco, el humor y el entretenimiento familiar.