Adiós a las averías: La Sierrilla de Cáceres renueva su red de agua con más de medio siglo de antigüedad

Los vecinos de la barriada de La Sierrilla de Cáceres están más cerca de decir adiós a una de las reivindicaciones históricas del barrio. El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación las obras para renovar la red de abastecimiento de agua en cinco calles de la zona, una actuación que pretende poner fin a los problemas derivados del envejecimiento de unas tuberías que llevan más de medio siglo en funcionamiento y que, con el paso de los años, han provocado numerosas averías y pérdidas de agua.

La actuación cuenta con un presupuesto de 362.340 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, durante los que se sustituirá por completo la red de abastecimiento de las calles Villuercas, Comarca Valle de la Vera, Comarca Valle del Jerte, Comarca de los Ibores y Campo Arañuelo.

Aunque pueda parecer una obra invisible, al desarrollarse bajo tierra, sus efectos serán muy visibles para quienes viven en el barrio. El objetivo principal es acabar con las continuas roturas que obligan a cortar el suministro de agua para realizar reparaciones de urgencia y que, además de las molestias para los vecinos, suponen un importante desperdicio de agua potable.

Más detalles

El proyecto técnico señala que la infraestructura actual se encuentra ya al final de su vida útil y que resulta necesario sustituirla para garantizar un abastecimiento de calidad. Las nuevas conducciones estarán dimensionadas para responder tanto a la demanda actual como al crecimiento futuro del barrio, mejorando además la capacidad de la red para transportar el agua con mayor seguridad y eficiencia.

La renovación afectará a una zona densamente poblada. Solo en la calle Comarca Valle de la Vera la red abastece a unas 70 viviendas, mientras que en Villuercas da servicio a 17 inmuebles, cifras a las que se suman el resto de calles incluidas en el proyecto. Para diseñar la nueva red, los técnicos han utilizado los datos de consumo facilitados por la empresa concesionaria del servicio y las previsiones de demanda establecidas en el reglamento municipal de abastecimiento.

Calle Comarca Valle de la Vera. / Ayuntamiento de Cáceres

Además de sustituir las tuberías, el proyecto contempla la instalación de nuevos elementos que reforzarán la seguridad y la operatividad de la red, como hidrantes para casos de incendio y conducciones adaptadas a los estándares actuales, lo que facilitará futuras labores de mantenimiento y reducirá el riesgo de incidencias.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de agosto, mientras que la apertura de las propuestas económicas está prevista para el 19 de agosto. Si no se producen retrasos en la adjudicación, las obras podrían comenzar en los próximos meses.

Una inversión que va más allá de cambiar tuberías

La renovación de la red de abastecimiento tiene también un importante componente medioambiental. Cada fuga que se produce en una conducción deteriorada supone miles de litros de agua potable que se pierden antes de llegar a los hogares. En un escenario marcado por la sequía y por la necesidad de hacer un uso cada vez más eficiente de los recursos hídricos, la modernización de estas infraestructuras se ha convertido en una prioridad para muchas ciudades.

En el caso de La Sierrilla, la actuación permitirá reducir esas pérdidas, mejorar la presión del suministro y disminuir las intervenciones de emergencia que obligan a levantar el pavimento cada vez que se produce una avería. Para los vecinos, esto se traducirá en un servicio más estable y en menos cortes de agua, además de una infraestructura preparada para responder a las necesidades del barrio durante las próximas décadas.

Aunque las obras provocarán afecciones puntuales al tráfico y al tránsito peatonal mientras se desarrollan, el Ayuntamiento considera que se trata de una intervención necesaria para garantizar un servicio básico como es el abastecimiento de agua, una infraestructura que, pese a pasar desapercibida bajo el asfalto, resulta esencial para el funcionamiento cotidiano de la ciudad.