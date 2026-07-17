Cáceres apuesta por el folklore internacional y la mitología griega en su oferta cultural

Tres opciones para disfrutar de la cultura en la ciudad.

El folklore internacional llena la Plaza Mayor de Cáceres

La Plaza Mayor de Cáceres acogerá los días 17 y 18 de julio una nueva edición del 'Festival Internacional de Folklore Ciudad de Cáceres', una cita que reunirá a grupos procedentes de distintos países para acercar al público la riqueza de sus danzas, músicas y tradiciones. La programación arrancará este viernes con las actuaciones del Rancho da Amorosa, de Portugal, y la Compañía Artística Mien-Moh, de Costa de Marfil. El sábado 18 será el turno de la Asociación Etnográfica Don Sancho, de Zamora, el Grupo Folklórico El Pilar, de Zaragoza, y la Asociación Cultural de Folklore El Redoble, de Cáceres. FolkCáceres se consolida así como un espacio de encuentro entre culturas, promoviendo el intercambio cultural y poniendo en valor la conservación y difusión de las tradiciones folklóricas a través de la música y la danza.

El Gran Teatro acoge la representación de 'Jasón y las Furias'

El Gran Teatro ofrecerá el próximo viernes 25 de septiembre, a las 20.00 horas, la representación de Jasón y las Furias, una propuesta teatral inspirada en la mitología griega que revisita el destino de Jasón tras la conquista del vellocino de oro. Las entradas tienen un precio de 20 euros.

La obra narra cómo, después de conseguir el vellocino con la ayuda de Medea, Jasón rompe el juramento de amor eterno que le hizo al aceptar casarse con Creúsa, hija del rey Creonte, a cambio de asilo en Corinto. Esta traición desencadena la venganza de Medea y la aparición de las Furias, enviadas por los dioses para obligar al héroe a enfrentarse a su pasado. Con una historia marcada por la culpa, el destino y la redención, el espectáculo invita al público a adentrarse en un intenso viaje hacia los infiernos, donde Jasón deberá reconstruir su historia si quiere evitar el trágico desenlace.

Sara Baras actuará en Cáceres el próximo 16 de octubre

La bailaora y coreógrafa Sara Baras llegará a Cáceres el próximo 16 de octubre con un espectáculo que tendrá lugar a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos. La artista, considerada una de las grandes figuras del flamenco a nivel internacional, ofrecerá una nueva cita con su inconfundible estilo, que combina la tradición flamenca con una cuidada puesta en escena.

El público cacereño tendrá la oportunidad de disfrutar de un montaje en el que el baile, la música y la emoción se unen para ofrecer una experiencia única. La actuación forma parte de la programación cultural de la ciudad para el otoño y promete convertirse en uno de los eventos más destacados de la temporada.