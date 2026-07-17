Nuestro pasado
Mientras Cáceres gastaba más de 30.000 pesetas diarias en sandías y melones, la muerte de Manolete conmocionó a España
El Gobierno concedió a título póstumo la Cruz de Beneficencia de Primera Clase a Manuel Rodríguez 'Manolete' tras su trágica muerte
Durante el mes de agosto de 1947, la población cacereña destinaba más de 30.000 pesetas diarias a la compra de sandías y melones, un reflejo del intenso consumo de estas frutas en plena época estival. Sin embargo, el verano de aquel año quedó marcado por una de las noticias más impactantes de la historia de la tauromaquia.
La última corrida de Manolete
El 29 de agosto, en la plaza de toros de Linares, el diestro Manuel Rodríguez Manolete falleció a consecuencia de la grave cornada que le propinó Islero, un toro de la ganadería Miura. La muerte del célebre matador, que también había toreado en varias ocasiones en Extremadura, provocó una profunda conmoción en todo el país.
Una despedida histórica
Los restos mortales de Manolete recibieron sepultura en Córdoba, donde miles de personas acompañaron el cortejo fúnebre. El entierro, celebrado a las cinco y media de la tarde, se convirtió en una multitudinaria manifestación de duelo y fue considerado uno de los mayores actos de despedida que había vivido la ciudad andaluza hasta ese momento.
Como reconocimiento a su trayectoria, el Gobierno le concedió, a título póstumo, la Cruz de Beneficencia de Primera Clase, un homenaje que puso el broche a la despedida de quien fue uno de los toreros más admirados de su tiempo.
- Un amplio despliegue policial sorprende a vecinos y viandantes en Antonio Hurtado
- Manolo Bejarano, diestro de Cáceres: 'Me quedan cinco meses para jubilarme como torero, con 14 cornadas y orgulloso de un trabajo que ha sido mi vida y mi pasión
- Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar
- Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres
- Largas colas y quejas de los espectadores cada miércoles en Multicines Cáceres: 'Entramos a la sala con 30 minutos de retraso
- El apoyo del barrio impulsa a Lucía Núñez a seguir al frente de su librería en Cáceres tras la muerte de su marido: 'Quiero seguir luchando por nuestro proyecto
- La promesa de la variante de Malpartida de Cáceres de devolver el silencio a los vecinos
- El pueblo de Cáceres donde las piedras cuentan historias de nobles y obispos