Mientras Cáceres gastaba más de 30.000 pesetas diarias en sandías y melones, la muerte de Manolete conmocionó a España

Durante el mes de agosto de 1947, la población cacereña destinaba más de 30.000 pesetas diarias a la compra de sandías y melones, un reflejo del intenso consumo de estas frutas en plena época estival. Sin embargo, el verano de aquel año quedó marcado por una de las noticias más impactantes de la historia de la tauromaquia.

La última corrida de Manolete

El 29 de agosto, en la plaza de toros de Linares, el diestro Manuel Rodríguez Manolete falleció a consecuencia de la grave cornada que le propinó Islero, un toro de la ganadería Miura. La muerte del célebre matador, que también había toreado en varias ocasiones en Extremadura, provocó una profunda conmoción en todo el país.

Manolete, en el momento de entrar a matar a 'Islero', instantes antes de la mortal cogida. / Fundación Cajasur-Viana

Una despedida histórica

Los restos mortales de Manolete recibieron sepultura en Córdoba, donde miles de personas acompañaron el cortejo fúnebre. El entierro, celebrado a las cinco y media de la tarde, se convirtió en una multitudinaria manifestación de duelo y fue considerado uno de los mayores actos de despedida que había vivido la ciudad andaluza hasta ese momento.

Como reconocimiento a su trayectoria, el Gobierno le concedió, a título póstumo, la Cruz de Beneficencia de Primera Clase, un homenaje que puso el broche a la despedida de quien fue uno de los toreros más admirados de su tiempo.