Cáceres Verde pide anular la reforma de Virgen de la Montaña y suspender las obras

La Asociación Ciudadana CáceresVerde ha presentado ante el ayuntamiento un escrito en el que solicita la nulidad de pleno derecho o, de forma subsidiaria, la anulabilidad del procedimiento seguido para remodelar la avenida Virgen de la Montaña. Además, reclama que se suspenda la ejecución de los acuerdos y de las obras mientras se resuelve su petición.

La entidad sostiene que el expediente se ha tramitado sin una participación ciudadana "real y efectiva" desde el comienzo, pese a tratarse de una intervención que modifica las secciones viarias, el arbolado, los aparcamientos y los usos del espacio público. El proyecto partía de un presupuesto inicial de 2.184.750 euros.

Avenida Virgen de la Montaña de Cáceres / Carlos Gil

Según recoge el recurso, el procedimiento comenzó el 8 de febrero de 2024, fue desistido en abril de ese mismo año y se reinició el 7 de junio. Posteriormente se encargó la redacción de los documentos técnicos, se aprobó definitivamente el proyecto mediante una resolución de Alcaldía del 20 de enero de 2026 y se adjudicaron las obras.

Un proceso abierto con el proyecto ya redactado

CáceresVerde cuestiona el proceso participativo abierto por el consistorio mediante una resolución del 19 de agosto de 2025. A su juicio, se puso en marcha cuando el proyecto de ejecución ya estaba redactado, por lo que no habría permitido a los ciudadanos influir verdaderamente en las decisiones principales de la reforma.

La asociación afirma que no se aprobó ningún programa específico de participación antes de iniciar la actuación, que el proyecto completo no se sometió a información pública y que tampoco se concedió audiencia a los vecinos directamente afectados para que pudieran formular alegaciones antes de adoptar la decisión.

El colectivo invoca el artículo 60 del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres, que, según explica, obliga a iniciar procesos participativos en proyectos urbanísticos y grandes obras municipales cuyo presupuesto de licitación supere los dos millones de euros.

También cita la legislación estatal sobre suelo, rehabilitación urbana y régimen local, que reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a la información urbanística, presentar propuestas y alegaciones y recibir una respuesta motivada por parte de la Administración.

Críticas por la protección de los árboles

El escrito incorpora igualmente posibles incumplimientos de la Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado Público Urbano de Cáceres. La entidad sostiene que los proyectos de urbanización que afectan a vías arboladas deben incluir documentación técnica destinada a garantizar la protección de los ejemplares existentes.

CáceresVerde asegura que el proyecto presentado carece de parte de esa documentación, una circunstancia que, según señala, también aparece reflejada en un informe del Servicio de Parques y Jardines.

Por todo ello, solicita que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior al inicio de la tramitación para que se abran los cauces adecuados de participación, se exponga la documentación completa y se permita a los vecinos presentar alegaciones y recibir una contestación razonada.

La asociación considera que continuar ahora con la ejecución podría consolidar actuaciones difíciles de revertir. Por ese motivo reclama la suspensión cautelar de las obras hasta que el Ayuntamiento se pronuncie sobre la nulidad solicitada.

En el comunicado difundido junto al recurso, CáceresVerde afirma que durante años ha tratado de dialogar con el equipo de gobierno y presentar alternativas menos perjudiciales para el patrimonio verde, histórico y urbanístico de la ciudad. También critica la desaparición de una encuesta publicada en una sección digital de fotodenuncias que, según sus datos, reflejaba un 78% de respuestas contrarias al proyecto y un 21% favorables.