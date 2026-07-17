Cartelera Cáceres: Ciencia ficción, humor familiar y mitología dominan el cine de Cáceres junto a la nueva producción de Christopher Nolan

Las salas de cine afrontan una de las semanas más variadas del verano. El público podrá elegir entre grandes relatos de aventuras, thrillers psicológicos, historias de terror, comedias familiares y una de las superproducciones más esperadas del año.

Una programación en la que conviven nuevas versiones de personajes legendarios con propuestas originales y franquicias que regresan para reencontrarse con varias generaciones de espectadores.

La aventura vuelve a dominar la gran pantalla

Las grandes historias vuelven a abrirse paso con dos películas que revisitan personajes ya conocidos desde perspectivas completamente diferentes.

Disney apuesta por recuperar uno de sus mayores éxitos recientes con la versión de acción real de 'Vaiana'. La joven navegante de Motunui vuelve a escuchar la llamada del océano y emprende un nuevo viaje junto al semidiós Maui para restaurar el equilibrio de su pueblo.

Catherine Lagaʻaia asume el papel protagonista, mientras Dwayne Johnson regresa como Maui, trasladando nuevamente a la pantalla el universo inspirado en la cultura polinesia que conquistó al público hace casi una década.

Muy distinto es el tono de 'La muerte de Robin Hood'. Lejos del héroe intrépido que ha protagonizado innumerables adaptaciones, esta versión presenta a un Robin envejecido, marcado por el desgaste físico y emocional de toda una vida de violencia.

Hugh Jackman encarna a un personaje obligado a enfrentarse tanto a sus enemigos como a los errores que arrastra desde el pasado, en una reinterpretación mucho más oscura e intimista del célebre arquero de Sherwood.

Historias para quienes disfrutan de la incertidumbre

La tensión también encuentra su espacio entre las producciones de la semana. Los amantes del suspense podrán elegir entre propuestas muy diferentes, pero unidas por un mismo objetivo: mantener al espectador en constante incertidumbre.

'Obsession' construye un thriller psicológico donde una obsesión aparentemente inofensiva termina desdibujando los límites entre la realidad y la paranoia. En 'Backrooms', el terror nace de uno de los fenómenos más populares de Internet, trasladando al cine esos interminables pasillos amarillos convertidos en un laberinto del que parece imposible escapar.

A ellas se suma 'El día de la revelación', una ambiciosa producción de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg que plantea un escenario tan inquietante como sugerente: el descubrimiento de un secreto capaz de alterar para siempre el destino de toda la humanidad. La película combina misterio, drama y espectáculo visual para construir una historia de alcance global.

Una dosis de humor para toda la familia

La cartelera tampoco se olvida de quienes buscan una sesión de cine más relajada. 'Toy Story 5' reúne una vez más a Woody, Buzz y el resto de juguetes en una nueva aventura donde el humor vuelve a convivir con la emoción y la nostalgia que han convertido a la saga de Pixar en una de las más queridas del cine de animación.

El caos toma el relevo con 'Minions & Monsters', una nueva entrega protagonizada por los inseparables personajes amarillos de Illumination. Su intento por conquistar Hollywood terminará desembocando en una sucesión de encuentros con criaturas fantásticas y situaciones tan disparatadas como imprevisibles.

La representación española llega con 'Haciendo amigos', una comedia protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez. La película sigue a dos hombres que, tras un atraco frustrado, acaban infiltrándose en un grupo de teatro inclusivo, una experiencia que terminará transformando su forma de entender la amistad y las relaciones personales.

Nolan rescata uno de los mayores clásicos de la literatura

El gran acontecimiento cinematográfico de la semana lleva el sello de Christopher Nolan. El director británico adapta 'La odisea', el poema épico atribuido a Homero, para narrar el largo viaje de Ulises de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya.

Con una producción de gran formato, un reparto de primer nivel y una espectacular puesta en escena, la película aspira a convertirse en uno de los grandes éxitos del verano, recuperando uno de los relatos fundacionales de la literatura universal desde la mirada de uno de los cineastas más influyentes del momento.

Una semana para todos los gustos

Pocas veces coinciden en la cartelera propuestas tan diferentes. Desde aventuras inspiradas en mitos universales hasta historias de terror nacidas en Internet, pasando por comedias familiares, animación y ciencia ficción.

Una oferta pensada para que cada espectador encuentre su sitio frente a la pantalla y que confirma que, incluso en pleno verano, el cine sigue siendo capaz de reunir mundos completamente distintos bajo un mismo techo.