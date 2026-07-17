La estrella de la música portuguesa que actúa este viernes al fresco de la Ribera del Marco de Cáceres

La pianista, compositora e intérprete portuguesa Dulce Pontes abrirá este viernes la programación de 'Los Conciertos de Pedrilla', el ciclo cultural organizado por la Diputación de Cáceres en los Jardines del Museo Pedrilla, con una actuación prevista para las 22.30 horas.

Considerada una de las grandes voces de la música portuguesa contemporánea, Pontes es una de las artistas que más ha contribuido a la renovación del fado en las últimas décadas. Su interpretación de Canção do Mar, convertida en una de las composiciones más emblemáticas del género, la consolidó como una de las principales herederas del legado de Amália Rodrigues.

A lo largo de una trayectoria de proyección internacional, la cantante ha construido un estilo propio en el que el fado convive con la música tradicional portuguesa, la música clásica, los sonidos del mundo e incluso el jazz. Esa versatilidad la ha llevado a colaborar con figuras de primer nivel como Ennio Morricone, Andrea Bocelli o Cesária Évora.

Dulce Pontes. / Diputación de Cáceres

Su trabajo más reciente, 'Perfil', publicado en 2022, supone un regreso a sus raíces musicales. En él recupera la esencia del fado tradicional sin renunciar a influencias latinas y jazzísticas que han marcado buena parte de su carrera.

Fusión de música y patrimonio

El concierto marcará el inicio de una nueva edición de un ciclo que cada verano convierte los Jardines de Pedrilla en un espacio de encuentro entre la música y el patrimonio. La cita contará con la asistencia de la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez.

Aunque las entradas disponibles a través de internet ya se han agotado, la organización pondrá a la venta localidades en la taquilla del recinto desde dos horas antes del comienzo del espectáculo, hasta completar aforo.

Cáceres celebra la vuelta de los Conciertos del Pedrilla con un cartel que fusiona fado, jazz y ritmos cubanos / Cedida a El Periódico Extremadura

Las entradas tienen un precio de cinco euros y, como en ediciones anteriores, la recaudación íntegra del ciclo se destinará a financiar proyectos impulsados por entidades sociales y organizaciones sin ánimo de lucro, reforzando así el carácter solidario de una programación que combina cultura y compromiso social.