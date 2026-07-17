La evolución de la Semana Santa de Cáceres que comienza este 2027: así cambiarán los pasos marianos

Ocho meses separan actualmente a Cáceres del comienzo de una nueva Semana Santa, una celebración que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Lejos han quedado aquellas décadas de decadencia cofrade, cuando apenas unas pocas hermandades procesionaban por las calles de la ciudad. Hoy son muchas más y, además, con un patrimonio y una calidad que no dejan de crecer.

Hay un elemento en la Pasión cacereña, declarada de Interés Turístico Internacional en 2011, que está llamado a convertirse en un nuevo denominador común de las procesiones locales: el palio. En la actualidad, solo dos imágenes marianas procesionan bajo este característico techo: la Virgen de la Esperanza y la Virgen de la Misericordia, titulares de las cofradías de los Ramos y del Nazareno, respectivamente.

En el caso de la Esperanza, su paso de palio es uno de los más singulares de Extremadura. A diferencia de los modelos sevillanos, cuenta con cinco varales por cada lado en lugar de los seis habituales, una característica que responde tanto a las dimensiones del casco histórico de Cáceres como a la propia tradición de la cofradía. La Virgen de la Misericordia, por su parte, pertenece a una hermandad mucho más antigua, cuyos orígenes se remontan a 1464, y no siempre ha procesionado bajo palio.

Las próximas en sumarse

Sin embargo, son varias las hermandades que, a largo plazo, pretenden sumarse a esta tendencia. La primera en hacerlo, y que se convertirá en la tercera imagen mariana de la ciudad en contar con este elemento, será la Virgen de la Estrella, de la Hermandad de la Salud. Ubicada en el templo conventual de Santo Domingo, la Estrella procesiona desde 2019 cada Lunes Santo junto a Jesús de la Salud, protagonizando una de las estampas más bellas de la Semana Santa cacereña.

Será a partir de 2027 cuando estrene el esperado palio, realizado por el reconocido bordador sevillano José Antonio Grande de León. Las bambalinas, el techo de palio y los faldones se confeccionarán en terciopelo azul turquesa liso y seguirán el diseño del artista Álvaro Abril, encargado de definir la estética de este futuro conjunto procesional.

Proyecto de paso de palio de Álvaro Abril. / Álvaro Abril

No obstante, hay otras tres cofradías que también tienen entre sus planes dotar de un techo aterciopelado a sus imágenes marianas, dos de ellas con el proyecto ya iniciado oficialmente. Se trata, precisamente, de dos de las hermandades más jóvenes de la ciudad, ambas con carga a costal: la Virgen de la Pureza, de la Hermandad del Despojado, y la Virgen del Dulce Nombre, de la Hermandad del Vivero.

El caso de la Virgen de la Pureza se encuentra actualmente algo estancado por dos motivos. El primero es el reducido número de hermanos, que todavía impide que la imagen pueda procesionar de forma independiente. El segundo está relacionado con la propia sede canónica de la hermandad, la iglesia de Fátima, ya que la puerta del templo no permite físicamente la salida de un paso de palio, lo que ha obligado todos estos años a iniciar la estación de penitencia del Martes Santo desde un acceso situado en el patio.

A ello se suma la necesidad de incrementar el número de nazarenos. Más que de costaleros, de los que la cofradía dispone, se trata de conseguir un cortejo lo suficientemente amplio para que no se solapen las dos imágenes ni las respectivas bandas de música. Por ello, habrá que esperar, aunque la propia hermandad confirmó a este diario que el proyecto sigue adelante.

Proyectos a largo plazo

También está en marcha el futuro palio de otra Virgen que aún no ha procesionado nunca: la del Dulce Nombre, de la Hermandad del Vivero. Los motivos son muy similares: el número de hermanos y el importante esfuerzo económico que supone poner en la calle un paso de estas características.

Según confirmó la propia hermandad a este diario, ya se trabaja en la adquisición de los doce varales, además de otros enseres necesarios para el conjunto. Sin embargo, reconocen que se trata de un proyecto costoso que requiere tiempo. "Sabemos que cuando la Virgen se ponga en marcha va a haber mucha gente que quiera salir con ella", explica Paco Roncero, hermano mayor de la corporación.

La Virgen de la Pureza, en la Magna Mariana de 2024. / EL PERIÓDICO

Por último, aunque existe mucha menos información al respecto, la Cofradía de la Sagrada Cena, uno de los grandes referentes del Jueves Santo cacereño, también contempla que, en un futuro, la Virgen del Sagrario pueda procesionar bajo palio. Como ocurre con el resto de proyectos, todo dependerá de la capacidad económica de la hermandad, ya que son iniciativas que requieren años de trabajo y una importante inversión.

De momento, lo único seguro es que la Virgen de la Estrella se incorporará en 2027 a la lista de imágenes marianas con palio en Cáceres. No será la última. Todo apunta a que, dentro de unos años, este elemento dejará de ser una excepción para convertirse en una imagen cada vez más habitual de la Semana Santa cacereña.