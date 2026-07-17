Fuego en Cáceres: las llamas arrasan varias parcelas en Vegas del Mocho

Las llamas han regresado a Cáceres en la tarde de este viernes después de que un incendio se haya declarado en la zona de Mejostilla pasadas las 19.00 horas.

Las llamas se han originado en una parcela ubicada en las traseras del outlet de El Corte Inglés y se ha extendido con velocidad fruto de los altos pastos que habían en el terreno.

Concretamente, el fuego se ha producido en la zona de Vegas del Mocho, donde cada miércoles se celebra el mercado franco. La parcela en la que se ha originado el fuego es la comprendida entre las calles Fausto Picapiedra, Tolstói, Pascal y Kafka.

Pese a que la parcela está bien definida, las llamas han logrado saltar a la parcela ubicada al otro lado de la calle Kafka, donde el fuego apenas ha afectado porque gran parte del terreno sí estaba desbrozado.

Para sofocar el incendio se han desplazado dos dotaciones de los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de la Diputación de Cáceres). Pasada las 21.00 horas, una de ellas seguía trabajando refrescando la zona, puesto que el perímetro estaba prácticamente consolidado. Hasta el lugar de los hechos también han acudido dos patrullas de Policía Local y una de Policía Nacional.

El fuego no ha producido daños personales ni materiales. No se ha quedado cerca de ninguna vivienda y apenas había personas por la zona en la que se ha originado. Tan solo había un coche que preocupaba a los agentes, pero rápidamente ha sido retirado.

Otra cuestión a la que han prestado especial atención ha sido la presencia de caballos y burros en una finca cercana, pero el fuego se ha desplazado hacia el lado opuesto y no ha sido necesario evacuarlos.

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La ciudad de Cáceres se encontraba este viernes en riesgo ‘alto’ de incendios forestales, según el Índice de Peligro facilitado esta misma mañana por el Plan Infoex. Mañana y pasado ese riesgo crecerá hasta ‘muy alto’. Por ello, las autoridades insisten a diario en extremar las precauciones en los meses más calurosos del año.