Manzano, primera mujer al frente del PP provincial de Cáceres: "Quedan 310 días para ganar las elecciones"

La historia del Partido Popular (PP) de Cáceres ha escrito este viernes una nueva página: Elena Manzano ha sido elegida presidenta provincial de la formación durante el XIV Congreso Provincial celebrado en la capital cacereña y se ha convertido en la primera mujer que lidera la organización en la provincia. Lo hace tras relevar a Laureano León, que cierra una etapa de 22 años al frente del partido, y con un respaldo prácticamente unánime de los compromisarios.

Nosotros no colocamos a nuestros hermanos, no colocamos a nuestra gente. Nosotros colocamos a los cacereños que se han formado aquí Elena Manzano

La candidatura de Manzano obtuvo 689 votos de los 694 válidos emitidos, lo que supone un 99,27% de apoyo, con cinco votos en blanco y cuatro nulos. En la votación participaron 698 de los 703 compromisarios con derecho a voto, en un proceso que se desarrolló sin incidencias.

Nada más ser proclamada presidenta, Manzano lanzó un mensaje de movilización interna y fijó ya el horizonte electoral. "Gracias infinitas por esta confianza, porque lo que tengo muy claro es que quedan 310 días para ganar las elecciones", afirmó entre los aplausos de los asistentes, antes de reclamar unidad dentro del partido. "Somos uno, nada de competir; y si competimos, que gane Cáceres, que gane siempre Cáceres", señaló.

El municipalismo como eje del proyecto

Antes de la votación, la nueva presidenta había dibujado las líneas maestras de la nueva etapa del PP cacereño. En un discurso dirigido a los compromisarios, situó a los alcaldes, concejales y portavoces del partido como el principal activo de la organización.

"Los verdaderos protagonistas son los alcaldes, los concejales y los portavoces de los 223 municipios de la provincia de Cáceres", aseguró, reivindicando el trabajo de la estructura municipal como la base sobre la que pretende construir el proyecto político de los próximos años.

Manzano defendió un modelo de provincia basado en el fortalecimiento de los servicios públicos, la igualdad de oportunidades entre territorios y el desarrollo económico del medio rural. Entre las prioridades que enumeró figuran el acceso a la vivienda, el mantenimiento de la Central Nuclear de Almaraz y el impulso a políticas que permitan fijar población y generar empleo.

Guardiola tras la votación del congreso. / Carlos Gil

Críticas al PSOE y a las diputaciones

Uno de los momentos de mayor contenido político llegó cuando la nueva presidenta cargó contra la gestión socialista de las diputaciones provinciales. Sin citar expresamente al juicio y sentencia de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno por la causa en la Diputación de Badajoz.

"Lo hemos visto de manera muy reciente en la Diputación de Badajoz. Son auténticas agencias de colocación", afirmó. A su juicio, las diputaciones gobernadas por el PSOE "se convierten en instrumentos que utiliza el PSOE para su propio interés", en lugar de servir a los municipios y garantizar el equilibrio territorial.

Frente a ese modelo, defendió que el PP gobernará la Diputación cacereña para ponerla "al servicio de todos los cacereños" y de los municipios de la provincia, con una distribución "justa" de las inversiones y orientada a garantizar los servicios públicos.

Tras su proclamación endureció el tono contra el PSOE al asegurar que el PP gobierna "para los ciudadanos" y no "en beneficio propio". "Nosotros no colocamos a nuestros hermanos, no colocamos a nuestra gente. Nosotros colocamos a los cacereños que se han formado aquí, que han trabajado aquí y que quieren seguir haciendo crecer nuestra provincia".

Manzano defendió la gestión económica del Ejecutivo de María Guardiola y aseguró que las rebajas fiscales impulsadas por la Junta han permitido recaudar 366 millones de euros más que al inicio de la legislatura. Asimismo, reclamó una reforma de la financiación local, criticó que Extremadura reciba "cero euros de 21.000 millones" en el reparto de recursos estatales y prometió que, cuando el PP gobierne la Diputación cacereña, sus inversiones se distribuirán con criterios de "justicia" y no "por colores".

El respaldo de Laureano León

El presidente provincial saliente, Laureano León, protagonizó una despedida cargada de reconocimiento al trabajo desarrollado por anteriores generaciones del partido y pidió afrontar el futuro "desde la modernidad" y con la vista puesta en "conquistar el futuro".

León cedió el testigo a Manzano convencido de que inicia una etapa de crecimiento para el PP cacereño. La definió como una presidenta "valiente", "extraordinaria" y "brillante", con una "grandísima capacidad de trabajo", y aseguró que bajo su liderazgo el partido ampliará su presencia institucional.

"No solo vamos a volver a gobernar la Diputación Provincial de Cáceres, sino que vamos a superar los gobiernos municipales", afirmó el dirigente popular, que deja la presidencia del partido tras 22 años al frente de la organización provincial.

Con la elección de Manzano culmina un proceso interno al que concurrió como única candidata, respaldada previamente por 1.508 avales, y que abre una nueva etapa en el PP cacereño con el objetivo de reforzar la estructura territorial del partido de cara a los próximos retos electorales. A lo largo de la jornada también está prevista la intervención de la presidenta del PP de Extremadura y de la Junta, María Guardiola, y de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP nacional, Cuca Gamarra, además de la presentación de la nueva ejecutiva provincial.

Así queda la nueva ejecutiva del PP de Cáceres que liderará Elena Manzano La nueva presidenta del PP de Cáceres, Elena Manzano, ha configurado una dirección provincial en la que combina continuidad orgánica, peso institucional y representación territorial con el objetivo de preparar al partido para el próximo ciclo electoral y reforzar su presencia en los 223 municipios de la provincia. La principal apuesta por la continuidad pasa por Juan Luis Rodríguez Campos, que seguirá ejerciendo como secretario general, un cargo que ya ocupaba con Laureano León y que Manzano ha definido durante el congreso como una pieza "fundamental" en la estructura del partido por su cercanía a alcaldes y concejales. Otra de las principales novedades es el papel que asumirá el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, nombrado coordinador general y responsable de Política Municipal, un área estratégica en una ejecutiva que sitúa el municipalismo como uno de los ejes de la nueva etapa. La propia Manzano reconoció durante su intervención que tanto Mateos como la presidenta extremeña, María Guardiola, fueron quienes la convencieron para dar el salto desde la universidad a la política. La dirección provincial incorpora además a María Guardiola como miembro de la ejecutiva en su condición de presidenta del PP de Extremadura, reforzando así la conexión entre la estructura provincial y la dirección regional del partido. La nueva organización se completa con una docena de vicesecretarías que abarcan las principales áreas de gestión y acción política. Óscar Mateos Prieto será el responsable de Organización; Ángel Orgaz Valle, de Comunicación, Relaciones Institucionales y Portavocía; Arantxa Sánchez Cillán, de Salud y Servicios Sociales; David Moreno Rego, de Educación y Formación; Olivia Labrador Recio, de Territorial; y Rosa Álvarez Fernández, de Economía, Hacienda y Empleo. En el ámbito del desarrollo rural y los sectores productivos, Juan Eloy Rodríguez Ucedo dirigirá Agricultura y Ganadería; Ahitana Gómez Ballesteros estará al frente de Cohesión Territorial y Mundo Rural; Raquel Domínguez Retortillo asumirá la Vicesecretaría de Lucha contra la Despoblación e Igualdad; e Isabel F. Palomino Márquez será la responsable de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. La ejecutiva incorpora además a Ignacio Martín Caballero como vicesecretario de Juventud, Cultura y Deporte; José Ramón Hidalgo Vicho al frente de Estudios y Programas; Sergio Rey Galán como responsable de Acción Electoral y portavoz del PP en la Diputación de Cáceres; y Óscar Fernández Domínguez, que asumirá el área de Recursos Digitales y Participación Ciudadana.

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