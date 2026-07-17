La profesora que cambió Cáceres por el pueblo más pequeño de la provincia y escribió un libro mientras reformaba una casa de más de cien años

La pasión por la literatura marcó el camino de Alba Pavón. Nacida en Cáceres, eligió estudiar Filología Hispánica y posteriormente realizó un doctorado, pero su carrera como docente arrancó mucho antes de lo que imaginaba. Recién aprobadas las oposiciones, con apenas 25 años, recibió la llamada para cubrir una sustitución en un instituto rural. Allí se encontró con una curiosa circunstancia, los alumnos de Bachillerato a los que iba a dar clase tenían casi la misma edad que ella.

La llamada que cambió su rumbo

"Recuerdo que llegué al pueblo de un día para otro. Me metieron directamente en un aula, sin apenas explicaciones, y tuve que improvisar. Empecé a hablar con los alumnos y ese mismo día supe que había tenido mucha suerte. Descubrí que me encantaba dar clase, aunque, si hubiera podido elegir, probablemente habría estudiado Periodismo. Aunque soy de Cáceres, el mundo rural siempre me había atraído. Conecté enseguida con el alumnado de los pueblos y fue entonces cuando empecé a plantearme la posibilidad de vivir en uno. Me puse a buscar casa y también a convencer a mi marido, que siempre ha sido un apasionado de la ciudad y al principio decía que no se mudaría a un pueblo ni loco. Pero la vida da muchas vueltas. Encontramos una casa centenaria en un pequeño municipio de la comarca de Montánchez, decidimos rehabilitarla y, aunque las obras todavía continúan, ya vivimos allí. Hoy nos sentimos parte del pueblo y del medio rural", explica Alba.

Un libro con raíces rurales

Pero la historia de Alba no termina en las aulas. Una actividad que propuso a sus alumnos de Bachillerato acabó despertando en ella una nueva inquietud, la de escribir. Lo que comenzó como un ejercicio literario terminó convirtiéndose en el germen de un libro, un diario en el que narra la compra y la rehabilitación de una casa centenaria en un pequeño pueblo de la comarca de Montánchez. A través de sus páginas, relata no solo el proceso de reforma, sino también la experiencia de echar raíces en el medio rural y construir una nueva forma de vida.

Portada del libro 'Un trozo de planeta', escrito por Alba Pavón Bernal. / Cedida

"Empecé a escribir el diario al mismo tiempo que se lo proponía a mis alumnos. Lo que en un principio iba a ser un ejercicio de clase acabó convirtiéndose en un libro, Un trozo de planeta. Nunca fue algo premeditado. El libro fue creciendo al mismo ritmo que avanzaba la rehabilitación de la casa, por eso todo está contado en tiempo real. Aunque es un libro breve, me ha llevado más de dos años escribirlo, porque cada entrada del diario la redactaba el mismo día en que sucedían las cosas. Quería reflejar la experiencia tal y como la estaba viviendo, sin la perspectiva que da el paso del tiempo. Cuando lo terminé se lo enseñé a mi marido, a mi padre y a un amigo. Fueron ellos quienes me animaron a publicarlo, porque yo estaba convencida de que no le interesaría a nadie. Al final, la editorial 'Libros Indie' apostó por el proyecto y ha sido una auténtica sorpresa. El libro está gustando mucho y lo más bonito es que la gente me lo hace saber cuando lo lee".

Una historia que encontró a su autora

Para Alba, leer y escribir siempre han sido una parte esencial de su vida. Sin embargo, nunca se había planteado publicar un libro. Confiesa que, de haber elegido un género, probablemente habría escrito poesía. Un trozo de planeta nació casi por casualidad, fruto de aquel ejercicio que propuso a sus alumnos y del momento vital que atravesaba con la rehabilitación de la casa. "Si no hubiera estado inmersa en la obra, seguramente habría escrito otra cosa, o quizá no habría publicado nunca", reconoce. Al final, lo que empezó como una sencilla actividad en el aula terminó dando forma a un libro que ha conectado con muchos lectores y que refleja, con honestidad, una forma de entender el hogar, el mundo rural y la vida.