Rafa Mateos anuncia que volverá a presentarse como candidato a la alcaldía de Cáceres: "Veo una ciudad ambiciosa y con futuro"

Rafa Mateos, alcalde de Cáceres, gobernará una segunda legislatura si así lo desean los cacereños. El regidor desde 2023 ha anunciado en sus redes sociales que volverá a presentarse como candidato popular a la alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2027.

"Miro a Cáceres y veo una ciudad moderna, ambiciosa y con futuro", explica en la publicación. Además, añade que "en los últimos años hemos facilitado la construcción de vivienda y la implantación de empresas en nuestra ciudad. Hemos agilizado las inversiones, hemos reordenado los barrios y estamos transformando el centro de nuestra ciudad".

Así, el cacereño, que tomó el testigo de la alcaldía del socialista Luis Salaya, tiene la intención de continuar en el Ayuntamiento hasta 2031, un año que se está escuchando mucho en la ciudad por la candidatura a Capital Europea de la Cultura, un "reto estratégico" que Cáceres ha asumido y cuyo resultado hasta diciembre no se conocerá.

"El éxito en Cáceres hará que el cambio en España esté más cerca", finaliza el vídeo, no sin antes agradecer el apoyo a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, reelegida el pasado mes de diciembre.

Proyectos en marcha

El anuncio de Mateos llega en un momento en el que la ciudad tiene proyectados numerosos proyectos, algunos en marcha y otros continuando con los trámites: la muy polémica reforma de la avenida Virgen de la Montaña (cuyo inicio es inminente), la segunda fase del Hospital Universitario, el futuro museo del Madruelo, los cambios de la plaza Marrón, la idea de renovar Cánovas...

Galería | Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña de Cáceres / E. P.

Y con todo ello, el tema de la retirada de la Cruz de los Caídos que tanto sigue dando de qué hablar.

Graguera también quiere seguir en Badajoz

El alcalde de Cáceres no ha sido el único ni el primero en anunciar su futura candidatura en las próximas elecciones. Este jueves fue Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz y también popular, quien anunció su idea de continuar.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

"Esto no ha terminado, queda mucho por hacer, y tengo las mismas ganas y la misma ilusión que entonces", manifiesta en el vídeo que ha colgado en sus redes sociales. El PP lleva gobernando en el Ayuntamiento de Badajoz desde 1995, y tres han sido los alcaldes populares: Miguel Celdrán, Francisco Javier Fragoso e Ignacio Gragera, que antes de ser candidato del PP, lo fue de Ciudadanos, partido con el que entró en el ayuntamiento tras las elecciones de 2019.

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Ambos regidores estarán este sábado con el presidente popular a nivel nacional en Santiago de Compostela.