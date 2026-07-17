Rescates, vidas salvadas e investigaciones: Cáceres reconoce a 60 policías locales en el día de su patrona

La profesionalidad y la vocación de servicio de la Policía Local de Cáceres han sido protagonistas este viernes en el acto por la Virgen del Carmen. La celebración del día de su patrona ha servido para reconocer a 60 agentes por su participación en 18 intervenciones destacadas, además de poner en valor la colaboración prestada por otras instituciones, entidades y profesionales.

La ceremonia se ha celebrado en el salón de actos de la Jefatura y ha estado presidida por el alcalde, Rafa Mateos, acompañado por el concejal de Seguridad, Pedro Muriel, y el jefe de la Policía Local, el inspector Marcos Durán. También han asistido representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autoridades civiles, militares y miembros de la corporación municipal.

Actuaciones destacadas

Durante el acto se han entregado felicitaciones públicas, diplomas y placas honoríficas por servicios de especial relevancia desarrollados a lo largo del último año. Entre ellos figuran rescates, intervenciones que permitieron salvar vidas, investigaciones relacionadas con delitos graves, dispositivos de protección ciudadana y actuaciones de especial complejidad.

Una parte de los reconocimientos se ha dirigido a los efectivos que participaron en la respuesta al fuerte temporal registrado el pasado 28 de enero, una jornada que obligó a movilizar numerosos recursos para atender incidencias en distintos puntos de la ciudad y prestar ayuda a las personas afectadas.

El alcalde de Cáceres ha destacado la capacidad de los agentes para "priorizar, trabajar coordinados y estar al lado de quien más lo necesitaba" y ha felicitado a todos los distinguidos por "la profesionalidad, la vocación de servicio y el compromiso" que demuestran a diario. A su juicio, ese trabajo contribuye a que la ciudad continúe siendo "una de las ciudades más seguras de España".

También se ha reconocido la labor de unidades especializadas, como la de Tráfico y Movilidad Urbana, la de Policía Judicial de Tráfico y la de Protección de Víctimas de Violencia de Género y Doméstica.

Modernización y VioGén

Mateos ha aprovechado la celebración para repasar las medidas impulsadas durante los últimos tres años con el objetivo de reforzar el cuerpo. Entre ellas ha citado la cobertura de plazas vacantes, los procesos de promoción interna, la incorporación de nuevos agentes en prácticas y la próxima puesta en marcha del Servicio Jurídico. A estas actuaciones se suman la creación de la Unidad de Movilidad y Tráfico, la renovación de la flota de vehículos y las mejoras acometidas en las instalaciones policiales.

El regidor local ha destacado especialmente la integración de la Policía Local de Cáceres en el sistema VioGén, que permitirá reforzar la protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijos. "No escatimaremos en un servicio que es imprescindible, porque permite proteger y salvar vidas. Y no hay nada más importante que eso", ha afirmado. Asimismo, ha reafirmado el compromiso municipal de continuar reforzando un cuerpo "comprometido, moderno y eficaz".

Colaboración y jubilaciones

La jornada también ha servido para poner en valor la cooperación que diferentes cuerpos, administraciones, empresas y entidades mantienen con la Policía Local. Entre los reconocidos se encuentran el Seprona y el Grupo ROCA de la Guardia Civil, la Unidad GOR y la UFAM de la Policía Nacional, el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cáceres, Valoriza y Grúas Eugenio.

El acto ha incluido además un homenaje a los profesionales que se jubilan tras años de servicio. Han recibido este reconocimiento los agentes Pilar Casares Pardo, José Luis Fuentes Rodríguez, Ignacio Camuñas Gómez, Francisco Javier Pérez Machacón y Fernando Hurtado Jiménez; el subinspector Francisco José Antón Belvís, y el conductor de la grúa municipal Antonio Nevado Román.