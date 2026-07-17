Festividad de la Virgen del Carmen
Rescates, vidas salvadas e investigaciones: Cáceres reconoce a 60 policías locales en el día de su patrona
La jornada ha reconocido también la labor de unidades especializadas y la colaboración con otras instituciones, empresas y entidades
La profesionalidad y la vocación de servicio de la Policía Local de Cáceres han sido protagonistas este viernes en el acto por la Virgen del Carmen. La celebración del día de su patrona ha servido para reconocer a 60 agentes por su participación en 18 intervenciones destacadas, además de poner en valor la colaboración prestada por otras instituciones, entidades y profesionales.
La ceremonia se ha celebrado en el salón de actos de la Jefatura y ha estado presidida por el alcalde, Rafa Mateos, acompañado por el concejal de Seguridad, Pedro Muriel, y el jefe de la Policía Local, el inspector Marcos Durán. También han asistido representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autoridades civiles, militares y miembros de la corporación municipal.
Actuaciones destacadas
Durante el acto se han entregado felicitaciones públicas, diplomas y placas honoríficas por servicios de especial relevancia desarrollados a lo largo del último año. Entre ellos figuran rescates, intervenciones que permitieron salvar vidas, investigaciones relacionadas con delitos graves, dispositivos de protección ciudadana y actuaciones de especial complejidad.
Una parte de los reconocimientos se ha dirigido a los efectivos que participaron en la respuesta al fuerte temporal registrado el pasado 28 de enero, una jornada que obligó a movilizar numerosos recursos para atender incidencias en distintos puntos de la ciudad y prestar ayuda a las personas afectadas.
El alcalde de Cáceres ha destacado la capacidad de los agentes para "priorizar, trabajar coordinados y estar al lado de quien más lo necesitaba" y ha felicitado a todos los distinguidos por "la profesionalidad, la vocación de servicio y el compromiso" que demuestran a diario. A su juicio, ese trabajo contribuye a que la ciudad continúe siendo "una de las ciudades más seguras de España".
También se ha reconocido la labor de unidades especializadas, como la de Tráfico y Movilidad Urbana, la de Policía Judicial de Tráfico y la de Protección de Víctimas de Violencia de Género y Doméstica.
Modernización y VioGén
Mateos ha aprovechado la celebración para repasar las medidas impulsadas durante los últimos tres años con el objetivo de reforzar el cuerpo. Entre ellas ha citado la cobertura de plazas vacantes, los procesos de promoción interna, la incorporación de nuevos agentes en prácticas y la próxima puesta en marcha del Servicio Jurídico. A estas actuaciones se suman la creación de la Unidad de Movilidad y Tráfico, la renovación de la flota de vehículos y las mejoras acometidas en las instalaciones policiales.
El regidor local ha destacado especialmente la integración de la Policía Local de Cáceres en el sistema VioGén, que permitirá reforzar la protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijos. "No escatimaremos en un servicio que es imprescindible, porque permite proteger y salvar vidas. Y no hay nada más importante que eso", ha afirmado. Asimismo, ha reafirmado el compromiso municipal de continuar reforzando un cuerpo "comprometido, moderno y eficaz".
Colaboración y jubilaciones
La jornada también ha servido para poner en valor la cooperación que diferentes cuerpos, administraciones, empresas y entidades mantienen con la Policía Local. Entre los reconocidos se encuentran el Seprona y el Grupo ROCA de la Guardia Civil, la Unidad GOR y la UFAM de la Policía Nacional, el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cáceres, Valoriza y Grúas Eugenio.
El acto ha incluido además un homenaje a los profesionales que se jubilan tras años de servicio. Han recibido este reconocimiento los agentes Pilar Casares Pardo, José Luis Fuentes Rodríguez, Ignacio Camuñas Gómez, Francisco Javier Pérez Machacón y Fernando Hurtado Jiménez; el subinspector Francisco José Antón Belvís, y el conductor de la grúa municipal Antonio Nevado Román.
Actuaciones y condecorados
Intervención en la plaza Mayor y Gran Vía: Alexis Gutiérrez Mahillo y María Brianda Vinagre Moreno, por interceptar una motocicleta que había rebasado un dispositivo de vallas y se dirigía sin control hacia el público congregado durante los actos del centenario del Gran Teatro.
Unidad de Tráfico y Movilidad Urbana: Julio Flores Flores, Juan Domingo Barriga Arias, Rubén Durán Lindo, Jesús Álvarez Porcel, Jesús Palomino Marchena, Juan José Polo Díaz y José Luis Pérez Araújo, por la creación y puesta en funcionamiento de esta unidad y por los resultados obtenidos entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2026.
Unidad de Policía Judicial de Tráfico: Telesforo Cordero Moreno, Francisco Rafael Gómez Corrales, Jesús Martín Durán y Javier Bohoyo Téllez, por su trabajo especializado en la investigación de siniestros viales de especial gravedad.
Unidad VioGén: Julio Flores Flores, David Encinas Alonso y Jesús Martín Durán, por la labor desarrollada en la protección de víctimas de violencia de género y doméstica, así como de menores.
Vendaval del 28 de enero: Mandos, oficiales, agentes y conductores de grúa que participaron en la respuesta coordinada ante el temporal de viento registrado ese día.
Rescate en la ronda Sureste: Alejandro Collado García, Juan José Liberal Castaño, Estela Galán Carretero y Vicente Benítez González, por auxiliar a una persona perdida que permanecía atrapada con un tobillo aprisionado por un alambre.
Rescate en la Virgen de la Montaña: Adrián Montero Garrovillas, Francisco González González, Isabel de la Cruz Núñez y Daniel Torres Barrasa, por rescatar a una mujer que se había precipitado en el entorno del santuario.
Incendio en el Ecoparque: Jesús Roldán Cerro, Isabel de la Cruz Núñez y Francisco González González, por su intervención en el fuego y su colaboración con la Policía Local de Malpartida de Cáceres.
Incendio en una vivienda: Jesús Roldán Cerro y Francisco González González, por rescatar a una mujer herida durante un fuego originado en la cocina de su domicilio.
Infarto e intento de fuga: José María Melchor Tato y Andrés García Santos, por trasladar con urgencia al hospital a un hombre que sufría un infarto, una rapidez que resultó determinante, y por intervenir posteriormente en un intento de fuga.
Reyerta en la calle Fuerteventura: Juan Domingo Barriga Arias, José Antonio Cruz Sobrado, Samuel Barroso Sosa y Alberto Romero Rodríguez, por intervenir en un enfrentamiento con cuatro detenidos en el que se emplearon palos, botellas y un cuchillo de grandes dimensiones.
Posible homicidio en la avenida de París: Julio Flores Flores, José Luis Dionisio Cámara, Cristina Vázquez Puerto, Samuel Barroso Sosa y Alberto Romero Rodríguez, por acceder a una vivienda, preservar la escena, coordinarse con la Policía Nacional y practicar una detención preventiva tras localizar a una persona fallecida con signos de violencia.
Robo en Ceres Golf: Julio Flores Flores, Adrián Montero Garrovillas, Juan Domingo Barriga Arias, José Luis Dionisio Cámara, Jonathan Pacheco Parras, Alberto Romero Rodríguez, Samuel Barroso Sosa, Roberto García Baz y Manuel Torres Monge, por perseguir y detener al presunto autor de un robo con fuerza en una vivienda.
Sección 5: Juan Domingo Barriga Arias y los componentes de esta sección, reconocida como el grupo operativo con mejores resultados de 2025, con más de 6.500 intervenciones y 1.800 denuncias, además de su participación en varios sucesos de gran alarma social.
Intervención con una persona armada: Rubén Durán Lindo, Jesús Álvarez Porcel, Jesús Palomino Marchena y Juan José Polo Díaz, por resolver sin recurrir a medidas coercitivas una situación protagonizada por una persona en aparente crisis de salud mental que portaba una navaja.
Trayectoria profesional: Francisco José Antón Belvís, por su carrera ejemplar, su vocación de servicio y su conducta profesional.
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