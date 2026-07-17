Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Críticas al homenaje

Denuncian "uso político de las víctimas" al dedicar la rotonda de la Renfe de Cáceres a Miguel Ángel Blanco

Una Extremadura Digna cuestiona la futura denominación y pide el ayuntamiento que los homenajes se mantengan al margen de intereses partidistas

La glorieta de Renfe llevará el nombre de Miguel Ángel Blanco.

La glorieta de Renfe llevará el nombre de Miguel Ángel Blanco. / Fundación Miguel Ángel Blanco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La tramitación para que la glorieta situada junto a la estación de Renfe lleve el nombre de Miguel Ángel Blanco ha suscitado ya las primeras voces críticas. Una Extremadura Digna (UED) ha expresado en un comunicado su rechazo a la iniciativa y acusa al Ayuntamiento de Cáceres de hacer un "uso político e instrumental" de las víctimas de ETA.

El expediente, publicado desde este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia, permanecerá un mes en información pública. Durante este plazo, particulares y entidades podrán presentar documentación, observaciones o alegaciones antes de que la denominación complete los trámites necesarios para incorporarse de forma definitiva al callejero.

La formación argumenta que Cáceres "ya cuenta con un espacio institucional dedicado al conjunto de las víctimas del terrorismo". Se trata del Monumento a las Víctimas del Terrorismo situado en la avenida Juan Pablo II, integrado por una escultura blanca de siete metros de altura y un monolito con forma de libro.

A juicio de UED, este enclave representa un homenaje colectivo "sin distinciones" y mantiene viva la memoria de quienes sufrieron la violencia terrorista. Por este motivo, cuestiona los reconocimientos individuales que, según advierte, puedan convertirse en una utilización partidista de una tragedia que pertenece a toda la sociedad.

La organización vincula el avance del expediente con el reciente estreno en Netflix del documental 'Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo', centrado en el secuestro y asesinato por ETA del concejal de Ermua en julio de 1997. A su juicio, el consistorio pretende aprovechar la repercusión de la producción "para obtener rédito político".

Llamamiento al consenso

Desde Una Extremadura Digna defienden que cualquier reconocimiento vinculado al terrorismo se aborde "desde el respeto, el consenso institucional y al margen de cualquier interés partidista". Por ello, instan al Ayuntamiento de Cáceres a actuar con responsabilidad y a evitar decisiones que puedan alimentar la división en una cuestión que, sostienen, debería unir a la ciudadanía.

Noticias relacionadas y más

La formación reitera además su respeto a las víctimas y a sus familias y sostiene que este tipo de distinciones deben responder al interés general, sin quedar condicionadas por la coyuntura política o mediática.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un amplio despliegue policial sorprende a vecinos y viandantes en Antonio Hurtado
  2. Manolo Bejarano, diestro de Cáceres: 'Me quedan cinco meses para jubilarme como torero, con 14 cornadas y orgulloso de un trabajo que ha sido mi vida y mi pasión
  3. Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar
  4. Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres
  5. Largas colas y quejas de los espectadores cada miércoles en Multicines Cáceres: 'Entramos a la sala con 30 minutos de retraso
  6. La promesa de la variante de Malpartida de Cáceres de devolver el silencio a los vecinos
  7. El pueblo de Cáceres donde las piedras cuentan historias de nobles y obispos
  8. Las obras para reformar la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres arrancarán este verano

Manzano, primera mujer al frente del PP provincial de Cáceres: "Quedan 310 días para ganar las elecciones"

Manzano, primera mujer al frente del PP provincial de Cáceres: "Quedan 310 días para ganar las elecciones"

Fuego en Cáceres: las llamas arrasan varias parcelas en Vegas del Mocho

Fuego en Cáceres: las llamas arrasan varias parcelas en Vegas del Mocho

El descenso de temperaturas llena la parte antigua de turistas y lleva a los cacereños a las terrazas en masa

El descenso de temperaturas llena la parte antigua de turistas y lleva a los cacereños a las terrazas en masa

Denuncian "uso político de las víctimas" al dedicar la rotonda de la Renfe de Cáceres a Miguel Ángel Blanco

Denuncian "uso político de las víctimas" al dedicar la rotonda de la Renfe de Cáceres a Miguel Ángel Blanco

Cáceres Verde pide anular la reforma de Virgen de la Montaña y suspender las obras

Cáceres Verde pide anular la reforma de Virgen de la Montaña y suspender las obras

Rafa Mateos anuncia que volverá a presentarse como candidato a la alcaldía de Cáceres: "Veo una ciudad ambiciosa y con futuro"

Rafa Mateos anuncia que volverá a presentarse como candidato a la alcaldía de Cáceres: "Veo una ciudad ambiciosa y con futuro"

Rescates, vidas salvadas e investigaciones: Cáceres reconoce a 60 policías locales en el día de su patrona

Rescates, vidas salvadas e investigaciones: Cáceres reconoce a 60 policías locales en el día de su patrona

La muralla de Cáceres afronta una nueva operación de rescate de dos torres en peligro: "Caleros es la más delicada"

La muralla de Cáceres afronta una nueva operación de rescate de dos torres en peligro: "Caleros es la más delicada"
Tracking Pixel Contents