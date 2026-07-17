Denuncian "uso político de las víctimas" al dedicar la rotonda de la Renfe de Cáceres a Miguel Ángel Blanco

La tramitación para que la glorieta situada junto a la estación de Renfe lleve el nombre de Miguel Ángel Blanco ha suscitado ya las primeras voces críticas. Una Extremadura Digna (UED) ha expresado en un comunicado su rechazo a la iniciativa y acusa al Ayuntamiento de Cáceres de hacer un "uso político e instrumental" de las víctimas de ETA.

El expediente, publicado desde este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia, permanecerá un mes en información pública. Durante este plazo, particulares y entidades podrán presentar documentación, observaciones o alegaciones antes de que la denominación complete los trámites necesarios para incorporarse de forma definitiva al callejero.

La formación argumenta que Cáceres "ya cuenta con un espacio institucional dedicado al conjunto de las víctimas del terrorismo". Se trata del Monumento a las Víctimas del Terrorismo situado en la avenida Juan Pablo II, integrado por una escultura blanca de siete metros de altura y un monolito con forma de libro.

A juicio de UED, este enclave representa un homenaje colectivo "sin distinciones" y mantiene viva la memoria de quienes sufrieron la violencia terrorista. Por este motivo, cuestiona los reconocimientos individuales que, según advierte, puedan convertirse en una utilización partidista de una tragedia que pertenece a toda la sociedad.

La organización vincula el avance del expediente con el reciente estreno en Netflix del documental 'Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo', centrado en el secuestro y asesinato por ETA del concejal de Ermua en julio de 1997. A su juicio, el consistorio pretende aprovechar la repercusión de la producción "para obtener rédito político".

Llamamiento al consenso

Desde Una Extremadura Digna defienden que cualquier reconocimiento vinculado al terrorismo se aborde "desde el respeto, el consenso institucional y al margen de cualquier interés partidista". Por ello, instan al Ayuntamiento de Cáceres a actuar con responsabilidad y a evitar decisiones que puedan alimentar la división en una cuestión que, sostienen, debería unir a la ciudadanía.

La formación reitera además su respeto a las víctimas y a sus familias y sostiene que este tipo de distinciones deben responder al interés general, sin quedar condicionadas por la coyuntura política o mediática.