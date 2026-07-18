Agosto de 1948: los caminos de 'El Lute' y Analía Gadé coincidieron en la provincia de Cáceres

En agosto de 1948, dos figuras que años más tarde alcanzarían una enorme notoriedad por motivos muy distintos se encontraban en la provincia de Cáceres. Mientras el joven Eleuterio Sánchez Rodríguez, conocido posteriormente como 'El Lute', permanecía en la capital cacereña, la actriz Analía Gadé se encontraba en Plasencia.

Eleuterio Sánchez Rodríguez, nacido en Salamanca en 1942, creció en el seno de una familia merchera marcada por la extrema pobreza. Durante su infancia y juventud recorrió junto a los suyos diferentes comarcas y localidades cacereñas, entre ellas Las Hurdes, con especial vinculación a Caminomorisco, además de Hervás, Hoyos, Moraleja y Perales del Puerto. Años después se convirtió en el fugitivo más famoso de España tras ser condenado a muerte, pena que posteriormente le fue conmutada, por un atraco y el asesinato de un vigilante en 1965. Con el paso del tiempo rehízo su vida y desarrolló una trayectoria como escritor.

La estancia de Analía Gadé

Por su parte, Analía Gadé, nombre artístico de María Esther Gorostiza Rodríguez, nació en Argentina en 1931 y acabaría consolidándose como una de las grandes actrices del cine y el teatro hispano-argentino. En aquel verano de 1948 se encontraba en Plasencia, varios años antes de establecerse definitivamente en España. La intérprete se exilió en 1956 tras sufrir la persecución del régimen peronista y, desde entonces, desarrolló una brillante carrera artística compartiendo escena con referentes como Fernando Fernán Gómez.

Analía Gadé, actriz argentina. / EFE.

Aquel agosto de 1948 dejó así la curiosa coincidencia de que dos personalidades tan diferentes, cuyos destinos acabarían formando parte de la historia reciente de España, se encontraran al mismo tiempo en distintos puntos de la provincia de Cáceres, sin imaginar la relevancia pública que ambos alcanzarían décadas después.