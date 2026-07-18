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Patrimonio cofrade

El Cristo del Perdón abandona temporalmente Cáceres para someterse a una restauración integral

La Cofradía de los Ramos retirará este domingo la imagen de la parroquia de San Juan y la trasladará a un taller de Sevilla debido al profundo deterioro de su policromía

La imagen del Cristo del Perdón permanecerá retirada del culto durante cerca de cinco meses.

La imagen del Cristo del Perdón permanecerá retirada del culto durante cerca de cinco meses. / Cedida

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Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

El Santísimo Cristo del Perdón permanecerá durante cerca de cinco meses fuera del culto público para someterse a una restauración integral. La imagen será retirada este domingo de la parroquia de San Juan, su lugar de culto en Cáceres, y trasladada hasta la localidad sevillana de Umbrete, donde será intervenida en el taller de restauración Filter y Rabadán.

La Cofradía de los Ramos ha explicado que la intervención permitirá frenar el "profundo deterioro que presenta la policromía de la talla" y mejorar su estado de conservación. La recuperación de la imagen se ha convertido así en una de las principales prioridades patrimoniales de la hermandad.

Intervención prevista

Luis Manuel Rodríguez Parra, mayordomo de la cofradía desde finales de 2016, ya adelantó a este diario hace unos meses los planes para restaurar la imagen, una intervención que dará comienzo ahora con la retirada de la talla y su traslado.

Noticias relacionadas y más

La dirección de la hermandad ha informado de que la actuación y la elección del taller responsable de llevarla a cabo fueron aprobadas en la última sesión ordinaria de la Asamblea General de Hermanos, celebrada el pasado mes de febrero. Tras este acuerdo, el Cristo del Perdón permanecerá retirado del culto hasta que concluyan los trabajos y pueda regresar a Cáceres.

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