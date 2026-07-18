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Agenda cultural

De la emoción del Mundial al ritmo de Dire Straits: los planes para disfrutar Cáceres

La ciudad prepara diferentes actividades que van desde una celebración deportiva en la Plaza Mayor hasta conciertos y cuentacuentos para toda la familia

Dire Straits, banda de rock británica formada en Londres en 1977.

Dire Straits, banda de rock británica formada en Londres en 1977. / Cedida

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Propuestas diversas para disfrutar de la ciudad.

Cáceres se prepara para vivir la final del Mundial en la Plaza Mayor con una gran pantalla

El Ayuntamiento de Cáceres instalará este domingo 19 de julio una pantalla de grandes dimensiones en la Plaza Mayor para que vecinos y visitantes puedan disfrutar juntos de la final del Mundial. La jornada comenzará a las 19.30 horas con una programación especial que incluirá animación musical a cargo de un DJ, creando un ambiente festivo antes del encuentro deportivo. La iniciativa busca convertir la Plaza Mayor en un punto de encuentro para compartir la emoción del fútbol y vivir en comunidad uno de los grandes acontecimientos deportivos del año.

El Palacio de Congresos acoge un homenaje a Dire Straits

El Palacio de Congresos será escenario el próximo viernes 3 de octubre, a las 21.00 horas, de un concierto homenaje a Dire Straits, una cita para los amantes del rock que repasará algunos de los grandes éxitos de la legendaria banda británica. El espectáculo ofrecerá al público la oportunidad de revivir la esencia y el sonido de Dire Straits en directo. Las entradas tienen un precio desde 26 euros.

Noticias relacionadas y más

Cuentacuentos de verano para los más pequeños

La Biblioteca Pública de Cáceres acogerá el próximo 22 de julio, de 12.00 a 13.00 horas, una nueva sesión de Cuentacuentos de verano, una actividad pensada para acercar la lectura y la imaginación al público infantil durante las vacaciones. El encuentro tendrá lugar en la biblioteca, situada en la calle Alfonso IX, 26, y ofrecerá a los asistentes una oportunidad para disfrutar de historias, personajes y aventuras a través de la narración oral.

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