El hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres renovará la planta de Cardiología sin cerrar la hospitalización: esto es lo que cambiará

Los pacientes ingresados en la planta de Cardiología del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres seguirán siendo atendidos mientras el servicio cambia por completo su aspecto. El Área de Salud de Cáceres ha adjudicado las obras de reforma y adaptación de la tercera planta de hospitalización por 99.789,73 euros, una actuación que permitirá renovar habitaciones, pasillos, zonas de trabajo y espacios comunes sin interrumpir la actividad asistencial.

Lejos de tratarse de una gran ampliación, el proyecto persigue modernizar unas instalaciones muy utilizadas cada día por pacientes con enfermedades cardiovasculares, adaptándolas a los estándares del resto del edificio y mejorando tanto el confort de los ingresados como las condiciones de trabajo del personal sanitario.

La empresa encargada de ejecutar las obras será FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas S.A.U., cuya oferta fue la mejor valorada entre las dos presentadas al concurso público. El contrato establece un plazo de ejecución de 40 días naturales desde su formalización.

Una obra pensada para no detener el hospital

Uno de los aspectos más complejos del proyecto será compatibilizar la reforma con la atención sanitaria diaria. Por ello, el Servicio de Ingeniería del Área de Salud ha diseñado una intervención en dos fases para evitar el cierre de la planta.

Imagen de un pasillo en el hospital San Pedro de Alcántara en Cáceres. / Francis Villegas

En una primera etapa, el hospital trasladará temporalmente la Unidad de Cuidados Cardíacos Agudos (UCCA) al Hospital de Día de Cardiología. Ese movimiento permitirá intervenir sobre el denominado "pasillo largo", donde se encuentran 13 habitaciones, el control de enfermería, farmacia, sala de estar, despacho del jefe de servicio, sala de sesiones, vestuarios y distintas zonas comunes.

Una vez concluida esa parte de la actuación, la UCCA regresará a su ubicación habitual y comenzará la reforma del "pasillo corto", donde se renovarán otras cinco habitaciones, dos despachos, un oficio y un almacén. En ningún momento se actuará sobre la propia UCCA ni sobre el Hospital de Día de Cardiología, lo que permitirá mantener la actividad asistencial.

Habitaciones más cómodas y espacios más modernos

Aunque la distribución de la planta apenas cambiará, sí lo hará prácticamente todo aquello que pacientes y profesionales utilizan cada día.

Las obras incluyen la sustitución del pavimento por un nuevo suelo vinílico antideslizante, la renovación de los falsos techos deteriorados, el cambio de la iluminación convencional por tecnología LED, la instalación de nuevos cabeceros hospitalarios en las habitaciones y la renovación de los puestos de trabajo tanto para el personal sanitario como en las zonas comunes. También se sustituirán equipos de climatización en distintas dependencias y se pintará íntegramente la planta.

El objetivo es que la tercera planta presente la misma imagen y calidad de acabados que otras zonas del hospital ya reformadas.

Las obras se concentrarán en agosto

El calendario tampoco es casual. La previsión del Área de Salud es iniciar los trabajos durante la segunda quincena de julio para concentrar la mayor parte de la intervención en agosto, cuando tradicionalmente disminuye la ocupación hospitalaria. Si fuese necesario, la empresa podrá trabajar en turnos de mañana y tarde, e incluso fuera del horario habitual, con el fin de reducir al máximo las molestias.

Además, cualquier movimiento de materiales, retirada de escombros o traslado de mobiliario se coordinará con el funcionamiento del centro para evitar interferencias en la atención a los pacientes.

Un plan específico para proteger a los pacientes

Trabajar dentro de un hospital exige medidas extraordinarias. Antes del inicio de las obras, la empresa adjudicataria deberá presentar un Plan de Bioseguridad y Control Ambiental, que tendrá que recibir el visto bueno del Servicio de Medicina Preventiva. Entre otras actuaciones, se deberán aislar completamente las zonas en obras mediante cerramientos y sellados especiales para impedir la propagación de polvo o partículas hacia las áreas asistenciales. También se establecerán protocolos específicos de limpieza y retirada de residuos durante toda la ejecución.

La prioridad, según recoge la documentación técnica, será garantizar que la reforma pueda convivir con la actividad hospitalaria sin poner en riesgo la seguridad de pacientes, familiares ni profesionales.

Cuando concluyan los trabajos, la planta de Cardiología ofrecerá una imagen completamente renovada, con espacios más luminosos, confortables y funcionales, preparados para seguir atendiendo a uno de los servicios con mayor actividad del San Pedro de Alcántara.