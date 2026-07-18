Segundo intento para transformar la plaza de Santiago de Cáceres por casi 800.000 euros

La transformación de la plaza de Santiago encara su segundo intento de contratación. El Ayuntamiento de Cáceres ha vuelto a sacar a licitación las obras de reordenación de este emblemático espacio del centro histórico, después de que ya iniciara un primer procedimiento en mayo de 2025.

La nueva convocatoria mantiene exactamente el mismo presupuesto: 794.184,98 euros, impuestos incluidos, con un valor estimado de 656.351,22 euros sin IVA. Tampoco cambia el plazo previsto para ejecutar la actuación, fijado en seis meses. El procedimiento ha sido publicado este viernes, 17 de julio, en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La intervención se financiará mediante una subvención nominativa concedida por la Diputación Provincial de Cáceres al consistorio cacereño.

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas electrónicamente hasta las 14.00 horas del próximo 26 de agosto. La apertura de las ofertas económicas está prevista para el 2 de septiembre, a las 10.00 horas, en el salón de plenos del ayuntamiento.

Una nueva imagen junto a la iglesia

El proyecto de ejecución, fechado en junio de 2024 y firmado por el arquitecto Antonio Álvarez-Cienfuegos Rubio, plantea una reordenación integral del entorno situado junto a la iglesia de Santiago. La documentación contempla trabajos sobre los pavimentos, las instalaciones urbanas, la jardinería y el mobiliario.

La recreación incluida en el proyecto dibuja una plaza con una imagen más homogénea y peatonal, con un pavimento continuo de piedra, nuevas zonas de estancia, bancos, arbolado y elementos de iluminación. También aparece un elemento longitudinal junto al templo destinado a resolver el desnivel y delimitar el espacio situado al pie de su fachada.

El objetivo es reducir la presencia de obstáculos y ordenar la plaza para crear un entorno más cómodo para el peatón, sin perder el carácter histórico de uno de los rincones más reconocibles de la ciudad. El pliego recoge igualmente actuaciones sobre las redes de abastecimiento, saneamiento y drenaje, además de la colocación de alcorques y equipamiento urbano.

Las mejoras pesarán más que el precio

La adjudicación no dependerá únicamente de la rebaja económica ofrecida por las constructoras. Las mejoras planteadas por los licitadores supondrán el 70% de la puntuación, mientras que la oferta económica representará el 30% restante.

El contrato establece asimismo condiciones especiales de carácter medioambiental y obliga a mantener la movilidad y la seguridad de peatones y vehículos durante la ejecución. La empresa adjudicataria deberá proteger también los edificios, árboles, farolas y servicios urbanos que puedan verse afectados.

Con esta segunda salida a licitación, el ayuntamiento trata de desbloquear una reforma que ya buscó contratar en mayo de 2025 y que regresa ahora al mercado sin cambios en su importe. Una vez adjudicadas y formalizadas las obras, la constructora dispondrá de medio año para completar la renovación.