El periodista británico que dejó Londres por amor y creó el festival 'Gata Clásica' en un pueblo de Cáceres

Paul Richardson, periodista británico y reconocido crítico gastronómico, llegó a Cáceres por amor, aunque su trayectoria profesional se había forjado durante casi cuatro décadas en el Reino Unido. Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Cambridge, desarrolló buena parte de su carrera en Londres, donde trabajó como periodista en el diario vespertino Evening Standard. Tras finalizar sus estudios, orientó su carrera hacia el periodismo especializado en gastronomía y vino, colaborando con diversas publicaciones del sector. En 1989, mientras trabajaba para una revista especializada en vinos, fue enviado a Madrid para cubrir el 'Salón Gourmets', la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, un viaje que marcaría el inicio de su estrecha relación con España.

Una historia de amor y cambio de vida

"A los pocos días de llegar a Madrid, fui al cumpleaños de una amiga inglesa que vivía allí y, casi por casualidad, conocí a Nacho, quien hoy es mi marido. De eso hace ya 36 años. Él es ingeniero agrónomo y, poco después, decidimos comenzar una vida juntos en Ibiza, donde vivimos desde principios de los años noventa hasta comienzos de los 2000. Con el paso del tiempo, ambos compartíamos un mismo sueño: poner en marcha un proyecto de autosuficiencia basado en la agricultura de subsistencia. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que Ibiza no era el lugar más adecuado para hacerlo, principalmente por la escasez de agua. Así que empezamos a buscar un destino en la península donde ese proyecto pudiera hacerse realidad", explica Paul.

Cuando descubrió el norte de Extremadura

La idea de establecerse en la península surgió a raíz de una experiencia profesional. Un año antes, Richardson había entrevistado a una pianista residente en las inmediaciones de Castelo Branco, en Portugal, una conversación que despertó su interés por el territorio de La Raya, la frontera hispano-portuguesa. Movido por esa curiosidad, decidió regresar para conocer la zona con más detenimiento. Durante aquel viaje quedó cautivado por el paisaje, la tranquilidad del entorno y el potencial que ofrecía el medio rural, hasta el punto de considerar que aquel podía ser el lugar idóneo para desarrollar el proyecto de vida que compartía con su esposo.

"En esa búsqueda, una noche de invierno, cruzamos la frontera casi por casualidad y nos encontramos con Extremadura, una tierra que hasta entonces era completamente desconocida para mí. Recuerdo que llovía intensamente cuando llegamos a la Sierra de Gata, pero, aun así, hubo algo en aquel paisaje que nos conquistó desde el primer momento. Poco después decidimos comprar una finca en Hoyos, para hacer realidad el proyecto de vida que habíamos imaginado. Hoy seguimos viviendo allí, en esa misma finca, situada a apenas dos kilómetros del pueblo", destaca.

Paul Richardson, periodista y crítico gastronómico, en la finca donde reside, en Hoyos. / Cedida

'Gata Clásica', un proyecto consolidado

Más allá de su faceta como periodista y escritor gastronómico, mantiene un estrecho vínculo con la música. Pianista de formación, desde hace años es el director artístico de Gata Clásica, un festival que nació con el propósito de acercar la música de cámara a los municipios de la Sierra de Gata y poner en valor el patrimonio cultural y natural de la comarca a través de conciertos de primer nivel. En esta edición, el certamen da un paso más en su crecimiento y extiende por primera vez parte de su programación hasta la ciudad de Cáceres. La cita arrancará el próximo 24 de julio, a las 21.00 horas, con la Gala Inaugural en el auditorio del Complejo Cultural San Francisco. Allí, el propio Richardson volverá a sentarse al piano para acompañar a la soprano francesa Eleonora Devèze en un concierto lírico que abrirá una nueva edición de un festival que ya se ha consolidado como una referencia cultural del norte de Extremadura.