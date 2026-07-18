¿Sin planes en Cáceres? Estas tres propuestas culturales te sorprenderán

Opciones diversas para disfrutar de la ciudad.

Taller de fotobordado en Astoria

Este 18 de julio, a las 11.00 horas, el espacio Astoria (C. San Pedro de Alcántara, 6) será escenario de un taller de fotobordado, una propuesta creativa para convertir fotografías en obras únicas realizadas a mano. La actividad está abierta a todos los públicos y no requiere experiencia previa, solo ganas de experimentar, disfrutar del proceso y dejarse inspirar. El taller incluye todo el material necesario para bordar, una fotografía impresa, un marco especial para la pieza terminada y un café. El precio de la inscripción es de 25 euros.

Fotobordado. / Cedida

La Nave del Duende presenta la obra familiar 'Teatro às Três Pancadas'

La Nave del Duende acogerá este sábado, de 20.30 a 22.30 horas, la representación de Teatro às Três Pancadas (Teatro a los Tres Golpes), una propuesta escénica para todos los públicos que invita a viajar al universo de la imaginación. La obra sigue a una compañía de artistas ambulantes que recorre distintos lugares con su espectáculo, donde la música convierte cada viaje en una celebración. A bordo de su carreta transportan un mundo lleno de reyes, piratas, magos, palacios, campesinos y otros personajes que dan vida a historias capaces de cautivar tanto a niños y jóvenes como a adultos. Escrita por António Torrado y dirigida por Jorge Baião, la representación cuenta con las interpretaciones de Beatriz Sousa, Fabrisio Canifa, Ivo Luz, Luis Bonito y Maria Marrafa.

El Gran Teatro acoge la representación de 'Jason y las Furias' el 25 de septiembre

El Gran Teatro ofrecerá el próximo viernes 25 de septiembre, a las 20.00 horas, la representación de Jasón y las Furias, una propuesta teatral que revisita el mito clásico de Jasón y Medea desde una perspectiva marcada por la culpa, la memoria y el destino. Las entradas tienen un precio de 20 euros. La obra parte del momento en que Jasón, tras conseguir el vellocino de oro con la ayuda de Medea, rompe su promesa de amor al aceptar casarse con Creúsa, hija del rey Creonte, a cambio de obtener asilo en Corinto. Esta traición desata la venganza de Medea y la aparición de las Furias, que obligarán al héroe a enfrentarse a su pasado en un viaje a los infiernos del que dependerá su salvación.