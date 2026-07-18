Así queda la nueva ejecutiva del Partido Popular de Cáceres que liderará Elena Manzano

La nueva presidenta del PP de Cáceres, Elena Manzano, se ha convertido, con un respaldo del 99,27%, en la primera mujer que lidera la organización en la provincia. Lo hace tras relevar a Laureano León, que cierra una etapa de 22 años al frente del partido, y con un respaldo prácticamente unánime de los compromisarios. Manzano ha configurado una dirección provincial en la que combina continuidad orgánica, peso institucional y representación territorial con el objetivo de preparar al partido para el próximo ciclo electoral y reforzar su presencia en los 223 municipios de la provincia.

La principal apuesta por la continuidad pasa por Juan Luis Rodríguez Campos, que seguirá ejerciendo como secretario general, un cargo que ya ocupaba con Laureano León y que Manzano ha definido durante el congreso como una pieza "fundamental" en la estructura del partido por su cercanía a alcaldes y concejales.

Otra de las principales novedades es el papel que asumirá el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, nombrado coordinador general y responsable de Política Municipal, un área estratégica en una ejecutiva que sitúa el municipalismo como uno de los ejes de la nueva etapa. La propia Manzano reconoció durante su intervención que tanto Mateos como la presidenta extremeña, María Guardiola, fueron quienes la convencieron para dar el salto desde la universidad a la política.

La nueva organización se completa con una docena de vicesecretarías que abarcan las principales áreas de gestión y acción política. Óscar Mateos Prieto será el responsable de Organización; Ángel Orgaz Valle, de Comunicación, Relaciones Institucionales y Portavocía; Arantxa Sánchez Cillán, de Salud y Servicios Sociales; David Moreno Rego, de Educación y Formación; Olivia Labrador Recio, de Territorial; y Rosa Álvarez Fernández, de Economía, Hacienda y Empleo.

En el ámbito del desarrollo rural y los sectores productivos, Juan Eloy Rodríguez Ucedo dirigirá Agricultura y Ganadería; Ahitana Gómez Ballesteros estará al frente de Cohesión Territorial y Mundo Rural; Raquel Domínguez Retortillo asumirá la Vicesecretaría de Lucha contra la Despoblación e Igualdad; e Isabel F. Palomino Márquez será la responsable de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

La ejecutiva incorpora además a Ignacio Martín Caballero como vicesecretario de Juventud, Cultura y Deporte; José Ramón Hidalgo Vicho al frente de Estudios y Programas; Sergio Rey Galán como responsable de Acción Electoral y portavoz del PP en la Diputación de Cáceres; y Óscar Fernández Domínguez, que asumirá el área de Recursos Digitales y Participación Ciudadana.

Fotogalería | Las imágenes del XIV Congreso Provincial del PP en Cáceres / Carlos Gil

"Un Partido Popular más reforzado"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, enmarcó el congreso provincial dentro de la estrategia del partido para lograr un cambio político en España y aseguró que el PP de Cáceres contribuirá a que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno. "Hoy sale un Partido Popular más reforzado, más unido y más preparado", afirmó, convencida de que la formación está "lanzada" de cara a las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales.

Gamarra contrapuso además la gestión del Gobierno de Guardiola en Extremadura con la del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al sostener que la comunidad "crece por encima de la media de España", registra la tasa de paro "más baja de los últimos 30 años" y alcanza un máximo histórico de afiliación a la Seguridad Social. "Decir honradez, buena gestión y futuro en estos momentos en España es demostrar que hay otra manera de gobernar", afirmó, antes de defender que el PP representa una alternativa basada en la gestión frente al actual Gobierno central.

Fotogalería | Cuca Gamarra en el XIV Congreso Provincial del PP en Cáceres / Carlos Gil

"Una alternativa seria, limpia y fiable"

La presidenta del PP de Extremadura y de la Junta, María Guardiola, sostuvo que España atraviesa "una situación muy grave" por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y aseguró que el Ejecutivo central está "cercado por la corrupción". "Tenemos un presidente que vive en una realidad paralela, un país pendiente de causas judiciales, de imputaciones, de explicaciones que no se dan y de responsabilidades que no se asumen", afirmó. Asimismo, rechazó que los ciudadanos puedan "acostumbrarse" a esa situación y defendió que "la mentira" no puede convertirse en el "patrimonio" del Gobierno.

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Guardiola aseguró que el PP tiene la obligación de construir una "alternativa seria, limpia y fiable" basada en el respeto a las instituciones, a la Justicia y al dinero público. En este contexto, vinculó la situación nacional con varios procedimientos judiciales abiertos y aludió al juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno de España en la Diputación de Badajoz y a la condena del ex secretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, además de criticar los intentos, dijo, de "señalar a la jueza" instructora de la causa.