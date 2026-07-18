Reina el optimismo en la plaza Marrón de Cáceres con su futura reforma: "Las obras van a merecer la pena"

La plaza Marrón y la calle Camino Llano están a un paso de iniciar una de las mayores transformaciones urbanas de los últimos años en el centro de Cáceres. El proyecto, recientemente sacado a licitación por el Ayuntamiento con un presupuesto cercano al millón de euros, cambiará por completo la imagen de este entorno, donde el asfalto y los coches dejarán paso a los árboles, los jardines y los espacios pensados para los peatones.

Galería | Así quedará la plaza Marrón tras su gran reforma /

La actuación contempla la plantación de 57 árboles, nuevas zonas ajardinadas, un aseo autolimpiable, bancos, un graderío junto al Museo Helga de Alvear, un mirador y la renovación integral de los pavimentos y de las redes de servicios. Todo ello con un objetivo claro: convertir este espacio en una antesala del museo y en un lugar donde quedarse, y no solo pasar.

Aunque las obras todavía no han comenzado, entre los vecinos y comerciantes de la zona predomina el optimismo. La mayoría considera que la remodelación era necesaria y confía en que suponga un revulsivo para un entorno que muchos califican como "dejado" pese a encontrarse en una de las principales puertas de entrada al casco histórico.

"Es mi barrio de toda la vida"

Juan Manuel lo observa con una mezcla de curiosidad e ilusión. Lleva 63 años detrás del mostrador de la churrería que fundaron sus padres y ha visto cómo ha cambiado el barrio durante más de medio siglo. Al contemplar la recreación del futuro proyecto no duda. "Si queda como está aquí, la verdad es que va a quedar precioso. Es un cambio muy importante", afirma mientras señala la imagen.

Reconoce que todavía desconoce todos los detalles de la actuación, pero cree que el resultado puede marcar un antes y un después para la zona. "Lo conozco desde que nací y creo que necesita una nueva vida. Es un punto por el que pasa muchísimo turismo y le hace falta un cambio".

Optimismo en la plaza Marrón con su futura reforma. / Carlos Gil

Como comerciante, además, confía en que el nuevo diseño beneficie a los negocios del entorno. "Sinceramente, creo que me va a favorecer. La idea es que la gente no solo pase, sino que se quede, venga al museo, se siente aquí y disfrute de la zona", explica.

No obstante, entiende que uno de los aspectos más debatidos será la desaparición de buena parte de las plazas de aparcamiento. "Habrá gente que proteste porque se quitan aparcamientos, pero lo que viene bien para una cosa viene mal para otra. Eso es inevitable", reconoce.

Para él, la prioridad es otra: mejorar un entorno que considera clave para la imagen de la ciudad. "Cuando uno pasea por la parte monumental ve todo muy cuidado, pero aquí hacía falta arreglarlo. Es mi barrio de toda la vida y quiero verlo más bonito. Si queda como aparece en el proyecto, va a ser impactante".

Optimismo en la plaza Marrón / Carlos Gil

Más árboles frente al calor

Esa misma sensación comparte Manuel, vecino de la zona. Cree que el proyecto hará ganar calidad urbana a un espacio excesivamente ocupado por los vehículos. "Va a quedar mucho más decente de lo que está ahora. Aquí hay muchos coches, pero eso al final no es la solución. Será una zona mucho más vistosa para la gente y para el turismo", señala.

Uno de los aspectos que más valora es el incremento de zonas verdes. "Los árboles, y más en Cáceres con las temperaturas que tenemos, son ideales. Además de dar sombra, embellecen muchísimo", comenta.

Optimismo en la plaza Marrón con su futura reforma. / Carlos Gil

Como ocurre en cualquier gran obra urbana, admite que durante meses habrá molestias para residentes y comerciantes, aunque cree que el resultado compensará. "Las obras siempre tienen inconvenientes, pero al final las mejoras merecen la pena. Las cosas no se hacen de un día para otro".

Y respecto a la pérdida de plazas de estacionamiento, reconoce que es un asunto delicado, aunque piensa que existen alternativas. "El aparcamiento siempre es un problema, pero se puede solucionar de otras maneras. En otras zonas de Cáceres también se han eliminado coches y la ciudad sigue funcionando".

"Le dará vida a los locales"

La futura remodelación también genera expectativas entre quienes frecuentan diariamente la zona. Manuela y Esperanza no conocieron el proyecto hasta que no se les mostró las imágenes de la futura plaza, y su reacción fue inmediata. "Me parece muy bien. Al museo viene muchísima gente y esto puede darle mucha más vida a todo el entorno", explica Manuela.

Las dos creen que la actuación puede ayudar a revitalizar un barrio donde todavía existen numerosos locales cerrados. "Hay calles con negocios vacíos y es una pena. Probablemente esta reforma les ayude a recuperar actividad. Estamos en pleno centro de Cáceres y este espacio merece estar mucho mejor".

Insisten en que la remodelación mejorará la experiencia de quienes visitan el museo. "Todo parece pensado para integrar mejor el Helga de Alvear y hacer más agradable la llegada de los visitantes", apuntan mientras observan el diseño del futuro graderío y las nuevas zonas de estancia.

Optimismo en la plaza Marrón con su futura reforma. / Carlos Gil

Respecto a la desaparición de aparcamientos, admiten que obligará a cambiar algunos hábitos, especialmente a quienes no disponen de garaje, pero creen que el balance será positivo. "Para peor no creo que sea. Va a ser mejor", resumen.

Un cambio de imagen para la puerta del museo

El proyecto afectará a 4.712 metros cuadrados entre Camino Llano y la plaza Marrón. Se mantendrá un único carril de circulación y 17 plazas de aparcamiento en el primer tramo de la calle, mientras que el resto del espacio se destinará a peatones.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de agosto y, una vez adjudicadas las obras, el plazo de ejecución será de doce meses.

Si el proyecto cumple las expectativas de quienes conocen la zona desde hace décadas, este encalve a las puertas de la parte antigua cacereña dejará de ser un espacio de paso dominado por los coches para convertirse en una nueva plaza verde y abierta a la ciudad. Como resume Juan Manuel, el churrero que ha visto crecer el barrio durante más de seis décadas: "Ya era hora de darle una nueva vida".