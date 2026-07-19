La Diócesis de Coria-Cáceres llama a acompañar a los mayores frente a la soledad y el abandono

La Diócesis de Coria-Cáceres celebrará el próximo domingo, 26 de julio, la Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores con un llamamiento a reconocer, agradecer y acompañar a quienes se encuentran en esta etapa de la vida, especialmente a aquellos que sufren la soledad o carecen de familiares y personas cercanas.

La celebración tendrá lugar a las 13.00 horas en la Concatedral de Santa María de Cáceres, donde el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, presidirá una eucaristía abierta a todos los fieles.

La jornada se desarrollará este año bajo el lema "Yo estoy contigo todos los días", con el que la diócesis pretende recordar que Dios no abandona a sus hijos y que la comunidad cristiana debe permanecer cerca de quienes han dedicado su vida a sus familias, a la sociedad y a la Iglesia.

Con motivo de esta cita, Pulido ha dirigido una carta pastoral a los fieles en la que invita a contemplar con gratitud la aportación realizada por las personas mayores y a reconocer el valor de su experiencia.

"Gracias a ellos vivimos, hemos recibido el mundo en el que existimos y hemos recibido el Evangelio como Palabra Viva. Ahora, en la madurez de la vida, lo justo es reconocer el esfuerzo de tantas personas y agradecérselo con total sinceridad, respeto y cariño", señala el obispo.

El prelado también hace referencia al mensaje del papa León XIV, quien ha escogido para esta jornada el lema bíblico "Yo no te olvidaré", tomado del profeta Isaías como expresión de la fidelidad y la misericordia de Dios hacia todas las personas y, de manera especial, hacia quienes atraviesan la vejez.

Contra la exclusión

En su mensaje, el obispo advierte de que la fragilidad asociada a la edad nunca puede convertirse en un motivo de exclusión. "El anciano es persona y, por tanto, tiene un valor impresionante, que nace de su dignidad. ¡No seamos hijos desagradecidos!", sostiene.

Pulido considera que una sociedad centrada con frecuencia en la utilidad, el rendimiento y la apariencia corre el riesgo de relegar a las personas mayores y favorecer situaciones de soledad y abandono. Frente a esta realidad, recuerda que la Iglesia está llamada a ofrecerles acompañamiento tanto humano como espiritual.

La celebración coincidirá con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús y patronos de los abuelos. El obispo anima a aprovechar esta fecha para tener gestos concretos de cercanía con los mayores de cada familia, pero también con aquellos que viven solos o no reciben visitas.

"No estaría mal que también tuviéramos un ‘detalle’ con esos otros ancianos que no tienen a nadie que les visite, que se acuerde de ellos, que les dé un beso, les saque de paseo o les provoque una sonrisa", plantea en su carta.

La Diócesis de Coria-Cáceres invita a participar en la eucaristía y a renovar el compromiso de construir una sociedad y una Iglesia en las que las personas mayores sean escuchadas, valoradas y acompañadas como un patrimonio de memoria, sabiduría y fe para las nuevas generaciones.