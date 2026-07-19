Lorenzo, Pasapalabra y juegos para enseñar a los niños a protegerse del sol en Cáceres

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña estival para prevenir el cáncer de piel, una enfermedad cuya incidencia ha aumentado un 40% durante los últimos años, pese a que alrededor del 90% de los casos podrían evitarse con unas medidas básicas de protección solar.

La iniciativa recorrerá durante el verano diferentes puntos de la provincia de Cáceres y se desarrollará principalmente en piscinas, campamentos y centros vinculados a colectivos vulnerables. Las acciones están dirigidas especialmente a niños, personas con discapacidad y profesionales que trabajan al aire libre y permanecen expuestos al sol durante buena parte de su jornada laboral.

El objetivo es concienciar sobre los riesgos de la radiación ultravioleta y fomentar hábitos saludables que ayuden a prevenir uno de los cánceres más frecuentes, pero también uno de los que cuentan con mayores posibilidades de prevención.

Una de las actividades de la AECC. / AECC

La campaña se adapta a las características y necesidades de cada grupo. En el caso de los trabajadores expuestos al sol, la técnica de Promoción de la Salud de la asociación, Sandra Rosado, imparte sesiones formativas de entre 40 y 60 minutos.

Durante estas charlas se explican los efectos de la radiación ultravioleta, la relación entre una exposición prolongada sin protección y el desarrollo del cáncer de piel, así como las principales medidas que deben adoptarse durante la jornada laboral.

Aprender a protegerse jugando

Las actividades destinadas a la población infantil se desarrollan principalmente en piscinas y campamentos de verano. Corren a cargo de voluntarios de la asociación y de integrantes de sus juntas locales y delegaciones, que han recibido formación previa para trasladar los mensajes de prevención de una forma cercana y participativa.

Las actividades de la AECC en Cáceres. / AECC

El juego se convierte en este caso en la principal herramienta educativa. Entre las propuestas figura Lorenzo, un muñeco que permite a los niños identificar los elementos necesarios para protegerse del sol, como la crema solar, la gorra, las gafas o la ropa adecuada.

También se organizan versiones del Juego de la Oca y Pasapalabra centradas en la protección solar, el cuento escenificado "Las aventuras de Sali", pruebas de verdadero o falso y la actividad cooperativa "Tesoro bajo el sol". Las personas con discapacidad participan igualmente en dinámicas adaptadas a sus necesidades.

La AECC recuerda que la prevención pasa por evitar la exposición solar durante las horas centrales del día, utilizar una crema con un factor de protección adecuado y renovarla periódicamente, cubrir la piel con ropa, usar gorra o sombrero, llevar gafas de sol homologadas y mantenerse hidratado.

La entidad insiste especialmente en la necesidad de incorporar estos hábitos desde la infancia. "La piel tiene memoria" y las quemaduras solares intensas sufridas durante los primeros años de vida pueden triplicar el riesgo de desarrollar cáncer de piel durante la edad adulta.

Con esta campaña, la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres pretende acercar información rigurosa a la ciudadanía y reforzar la prevención como una de las herramientas más eficaces para reducir la incidencia de la enfermedad.